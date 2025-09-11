Tunelul Robești va avea 900 de metri lungime, două benzi pe sens și va fi format din două galerii principale. Între acestea vor exista galerii de legătură pentru accesul echipelor de intervenție în caz de urgență.

„În curând se va demara execuția unui nou tunel pe raza de DRDP Craiova. Este vorba de tunelul Robești de pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Tunelul va avea o lungime de 900 m, două benzi pe sens, fiind format din două galerii. Între galerii vor fi să sapate alte galerii de diametre mari, pentru accesul forțelor de intervenție în cazul apariției unor probleme”, au transmis oficialii DRDP Craiova.

Tunelul Robești deschide seria lucrărilor subterane prevăzute pe secțiunea 2 a autostrăzii.

„Este primul tunel pentru care va fi demarată execuția pe secțiunea 2 a A1, Sibiu-Pitești. În acest moment, Antreprenorul execută lucrări de pregătitoare la portalele tunelului și va începe forajul imediat ce aceste lucruri vor fi finalizate”, a mai precizat DRDP Craiova.