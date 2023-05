Uriașul mitingul electoral, la care s-au adunat 1,7 milioane de oameni, vine cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 14 mai, despre care analiștii politici spun că reprezintă cel mai dificil test politic cu care se confruntă Erdogan în cele două decenii de când domină politica turcă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pe măsură ce sondajele arată o cursă tot mai strânsă între Erdogan și candidatul comun al opoziției, Kemal Kilicdaroglu, criticii au făcut paralele cu circumstanțele care au adus la putere partidul său AK, cu rădăcini islamiste, în 2002, tot într-un scrutin marcat de teme precum inflația ridicată și tulburări economice, semnalează agenția Reuters.

„Am oferit locuri de muncă, hrană și case”

În fața mulțimii de 1,7 milioane de persoane care s-a strâns lângă aeroportul Ataturk din Istanbul, președintele turc a insistat pe realizările sale politice și de faptul că a urcat dfiecsre treaptă pe scara politică – primar în Istanbul, premier și acum președinte.

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță la chemarea singurului lider de partid din România care e pomenit de susținători pe numele mic: ”George”

„În 21 de ani, am oferit locuri de muncă și hrană celor 21 de milioane de persoane (n.r. – populația Istanbului) care fac parte din populația noastră. Am construit 10,5 milioane de case noi în 21 de ani și am oferit familiilor o casă”, a spus Erdogan, citat de Anadolu.

El a criticat opoziţia turcă pentru ceea ce a numit retorica ostilă despre dronele autohtone şi dronele de luptă şi s-a angajat să consolideze şi mai mult industria de apărare a ţării. Dronele Bayraktar au fost decisive în primele luni în eforturile Ucrainei de a rezista în fața atacurilor rusești.

În ceea ce privește energia, Erdogan a reamintit de rezervele de gaze naturale și petrol în valoare de miliarde de dolari descoperite în zona Mării Negre și în zona Gabar din sudul Turciei, care au fost puse la dispoziția națiunii turce.

„Pregătim Istanbulul pentru Secolul Turciei, iar Istanbulul va fi locomotiva pentru ascensiunea Secolului Turciei”, a adăugat el.

Sondajele arată o cursă foarte strânsă

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Turcia va avea loc duminică, 14 mai. Pe buletinul de vot, oamenii vor avea de ales între președintele Recep Tayyip Erdogan, candidatul comun al opoziției Kemal Kilicdaroglu, dar și Muharrem Ince și Sinan Ogan.

Recomandări VIDEO. „Agentul David” dintr-un sat din Iași i-a oferit o lecție de bună-cuviință profesională cunoscutului procuror Horodniceanu

Sondajele sugerează că votul ar putea merge într-un al doilea tur, iar unele arată chiar că Erdogan este în urmă lui Kilicdaroglu. Acest lucru indică profunzimea unei crize a costului vieții declanșată de politicile sale economice neortodoxe, menționează Reuters.

Oponenții președintelui au promis că vor anula multe dintre schimbările pe care Erdogan le-a produs în Turcia, schimbări care provin din viziunea sa despre o societate pioasă, conservatoare și un jucător regional ferm. Ei îl descriu pe Erdogan drept un lider autoritar obsedat de putere.

După ce a supraviețuit unei tentative de lovitură de stat în 2016, Erdogan a lansat o represiune care a dus la încarcerarea a peste 77.000 de persoane înainte de a primi un verdict. De asemenea, autoritățile au concediat sau suspendat 150.000 de angajați la stat. Grupurile pentru drepturile presei spun că Turcia a devenit pentru o vreme „cea mai mare închisoare de jurnalişti din lume”.

Guvernul lui Erdogan a spus că epurarea a fost justificată de amenințări din partea susținătorilor puciului, precum și a grupărilor teroriste Statului Islamic și a Partidului Muncitorilor din Kurdistan.

Pe lângă scrutinul prezidențial, duminica viitoare, 24 de partide politice și 151 de candidați independenți luptă pentru locuri în parlamentul turc, format din 600 de membri.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Orașele din România unde este cel mai bine să trăiești astăzi. Costurile mici îți fac viața foarte bună

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro Moartea fulgerătoare a Carminei Schaas, medic renumit din Iaşi. S-a prăbuşit în faţa colegilor: epuizarea i-ar fi adus sfârşitul. "A fost Dumnezeu pe pământ"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă