Bărbatul a ignorat avertismentele
În jurul orei 11.00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost chemați de salvamari să intervină.
Bărbatul a ignorat avertismentele repetate, punându-și viața în pericol. Condițiile meteo nefavorabile și marea agitată au determinat interdicția de scăldat.
Situația s-a complicat
Jandarmii au fost nevoiți să-l încătușeze pe turist din cauza comportamentului său recalcitrant și a refuzului de a se legitima.
După insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a prezentat actele de identitate.
Sancțiuni aplicate
Turistul a primit o amendă de 2.500 de lei pentru nerespectarea regulilor de siguranță. IJJ Constanța a transmis un avertisment:
„Steagul roșu înseamnă interdicție totală de a intra în apă; Ignorarea semnalelor și indicațiilor salvamarilor înseamnă punerea în pericol a propriei vieți și a celor care ar putea fi chemați să intervină”.
Autoritățile fac apel la responsabilitate
Reprezentanții IJJ Constanța au subliniat importanța respectării indicațiilor:
„Facem apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților. Marea este imprevizibilă, nu face diferențe și nu iartă!”, conform sursei citate de Cuget Liber.
