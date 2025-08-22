Bărbatul a ignorat avertismentele

În jurul orei 11.00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost chemați de salvamari să intervină.

Bărbatul a ignorat avertismentele repetate, punându-și viața în pericol. Condițiile meteo nefavorabile și marea agitată au determinat interdicția de scăldat.

Situația s-a complicat

Jandarmii au fost nevoiți să-l încătușeze pe turist din cauza comportamentului său recalcitrant și a refuzului de a se legitima.

După insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a prezentat actele de identitate.

Sancțiuni aplicate

Turistul a primit o amendă de 2.500 de lei pentru nerespectarea regulilor de siguranță. IJJ Constanța a transmis un avertisment:

„Steagul roșu înseamnă interdicție totală de a intra în apă; Ignorarea semnalelor și indicațiilor salvamarilor înseamnă punerea în pericol a propriei vieți și a celor care ar putea fi chemați să intervină”.

Autoritățile fac apel la responsabilitate

Reprezentanții IJJ Constanța au subliniat importanța respectării indicațiilor:

„Facem apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților. Marea este imprevizibilă, nu face diferențe și nu iartă!”, conform sursei citate de Cuget Liber.

