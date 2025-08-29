În ianuarie, Gill fusese diagnosticată cu o tumoră cerebrală, după ce și-a pierdut auzul, dar a vrut să profite de vară. Tratamentul părea că dă rezultate, o nouă operație era planificată, britanica a fost declarată aptă de zbor.

Familia din Formby (oraș în districtul Sefton, comitatul Merseyside, nord-vestul Angliei) a plecat în Turcia pe 15 august, pentru două săptămâni la soare, înainte de operația programată la un spital din Sputhport.

A cheltuit 700 de lire sterline (810 euro) pe asigurarea de călătorie a bunicii, pentru a acoperi orice urgență. Însă la jumătatea vacanței, au apărut semne îngrijorătoare: dureri de cap, vărsături și consum excesiv de apă.

Sophie, 25 de ani, fiica lui Gill, a declarat: „Sâmbătă, 23 august, ea se simțea foarte rău, era în camera de hotel și nu putea păstra nimic în stomac. Am început să căutăm zboruri de întoarcere spre Liverpool, dar am vorbit cu mătușa mea care a sugerat că s-ar putea să nu fie în siguranță să zboare, așa că am rugat hotelul să cheme un doctor să o vadă”.

Medicul a spus imediat familiei că Gill trebuie să meargă direct la spital. La unitatea medicală, familia s-a confruntat cu bariera lingvistică.

„A fost un haos la spitalul din Antalya, la 3 ore distanță de locul unde eram cazați. Ne-au adus un translator, acesta ne-a spus că i s-a transmis că există doar o mică șansă să supraviețuiască operației și cel mai bun rezultat este că va fi complet paralizată, din cauza localizării tumorii. Apasă pe trunchiul cerebral și există un risc ridicat de deces”, a explicat Sophie.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Ei au recomandat o intervenție chirurgicală aici, în Turcia, dar au avertizat că există o mare probabilitate ca mama să nu supraviețuiască. Dacă va supraviețui, există riscul să rămână paralizată, iar ei au indicat că acesta ar fi considerat unul dintre „cele mai bune rezultate”.

Familia vrea să obțină un zbor medical la Liverpool și să o ducă pe Gill într-un spital din Marea Britanie, dar costă 50.000 de lire sterline, aproximativ 58.000 de euro.

Sophie a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani pentru zbor și a aduce-o pe Gill acasă cât mai curând posibil.



