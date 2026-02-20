Cum a descoperit turista librăria din Marea Britanie

O turistă a descoperit „cea mai frumoasă librărie din Marea Britanie” în timpul unei vizite în Nottingham. Tânăra mersese în călătorie alături de partenerul său, alături de care mărturisește că a descoperit adesea locuri noi, la care nimeni nu s-ar gândi că există.

Așa s-a întâmplat și cu librăria întinsă pe patru etaje dintr-unul din cele mai mari orașe din Marea Britanie. Amplasată într-o clădire victoriană impunătoare, librăria a cucerit-o imediat. Cei doi au intrat să viziteze librăria, iar întreaga poveste a fost relatată pentru Express.com.

„Sunt un cititor avid, iar plimbarea printr-o librărie este forma mea de terapie, cu atmosfera sa calmantă și murmurul blând al oamenilor care vorbesc sau răsfoiesc rafturile înalte și pline”, a mărturisit aceasta, în articolul publicat de presa britanică.

Librăria uriașă din orașul englez a cucerit-o instant pe turistă

Pe strada Bridlesmith Gate, în centrul orașului Nottingham, se află un Waterstones. Librăria a fost descrisă de vizitatori drept „cel mai bun magazin de cărți din Marea Britanie”. Aici, turiștii au fost întâmpinați de o atmosferă și o gamă variată de genuri literare, de la istorie militară la fotografie și literatură pentru copii.

„Este cu mult peste ceea ce te-ai aștepta de la un lanț de librării”, a declarat autorul articolului pentru presa britanică.

Tânăra jurnalistă a mărturisit că librăria uriașă a fermecat-o instant și recunoaște că a convins-o să se mute în Nottingham doar ca să își poată petrece timpul liber aici.

„Mi se părea atât de diferită de lanțul obișnuit de magazine, încât prezența lor m-a convins să mă mut în oraș, doar ca să-mi pot petrece zilele libere în fermecătorul Waterstones”, a mai spus ea.

Librăria Waterstones din Nottingham. Foto: Shutterstock

Istoria fascinantă a orașului Nottingham

Nottingham are rădăcini istorice adânci, fiind menționat încă din secolul al VI-lea, sub numele de Snottingham, și devenind un oraș important în perioada victoriană. Printre punctele de interes se numără Castelul Nottingham și statuia lui Robin Hood, eroul legendar asociat cu pădurea Sherwood.

Motorpoint Arena și National Ice Centre sunt destinații populare pentru evenimente sportive și concerte. Toate aceste elemente contribuie la farmecul orașului Nottingham, făcându-l o alegere atrăgătoare atât pentru turiști, cât și pentru cei care caută un nou loc de trai.

Cafenelele și magazinele independente sunt o altă atracție pentru turiștii care ajung în oraș

Pe lângă Waterstones, Nottingham găzduiește și alte locuri dedicate pasionaților de lectură, precum Bromley House Library, Five Leaves Bookshop și Bookwise. Pentru cei interesați de benzi desenate, Forbidden Planet și Page 45 sunt destinații ideale. Orașul se remarcă și prin numeroasele magazine independente și vintage.

Orașul este plin de cafenele independente, locuri care sunt pentru o pauză relaxantă, atât pentru turiști cât și pentru localnici. Sneinton Market, aflat la o mică distanță de centrul orașului, este un punct de atracție datorită spațiilor dedicate afacerilor creative, incluzând studiouri florale, distilerii și o zonă de mâncare.

La polul opus față de turista care a decis să se mute într-un oraș din Marea Britanie după o vizită într-o librărie se află povestea unei familii care a dat Regatul pentru Grecia. Mai exact, o familie din Marea Britanie a renunțat la o vilă în care aveau facturi de 3.500 de euro pentru o casă în Grecia, în care plătesc 650 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE