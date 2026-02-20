Cum a descoperit turista librăria din Marea Britanie

O turistă a descoperit „cea mai frumoasă librărie din Marea Britanie” în timpul unei vizite în Nottingham. Tânăra mersese în călătorie alături de partenerul său, alături de care mărturisește că a descoperit adesea locuri noi, la care nimeni nu s-ar gândi că există.

Așa s-a întâmplat și cu librăria întinsă pe patru etaje dintr-unul din cele mai mari orașe din Marea Britanie. Amplasată într-o clădire victoriană impunătoare, librăria a cucerit-o imediat. Cei doi au intrat să viziteze librăria, iar întreaga poveste a fost relatată pentru Express.com.

„Sunt un cititor avid, iar plimbarea printr-o librărie este forma mea de terapie, cu atmosfera sa calmantă și murmurul blând al oamenilor care vorbesc sau răsfoiesc rafturile înalte și pline”, a mărturisit aceasta, în articolul publicat de presa britanică.

Librăria uriașă din orașul englez a cucerit-o instant pe turistă

Pe strada Bridlesmith Gate, în centrul orașului Nottingham, se află un Waterstones. Librăria a fost descrisă de vizitatori drept „cel mai bun magazin de cărți din Marea Britanie”. Aici, turiștii au fost întâmpinați de o atmosferă și o gamă variată de genuri literare, de la istorie militară la fotografie și literatură pentru copii.

„Este cu mult peste ceea ce te-ai aștepta de la un lanț de librării”, a declarat autorul articolului pentru presa britanică.

Tânăra jurnalistă a mărturisit că librăria uriașă a fermecat-o instant și recunoaște că a convins-o să se mute în Nottingham doar ca să își poată petrece timpul liber aici.

„Mi se părea atât de diferită de lanțul obișnuit de magazine, încât prezența lor m-a convins să mă mut în oraș, doar ca să-mi pot petrece zilele libere în fermecătorul Waterstones”, a mai spus ea.

O turistă a decis să se mute într-un oraș din Marea Britanie după o plimbare de 30 de minute printr-o librărie uriașă
Librăria Waterstones din Nottingham. Foto: Shutterstock

Istoria fascinantă a orașului Nottingham

Nottingham are rădăcini istorice adânci, fiind menționat încă din secolul al VI-lea, sub numele de Snottingham, și devenind un oraș important în perioada victoriană. Printre punctele de interes se numără Castelul Nottingham și statuia lui Robin Hood, eroul legendar asociat cu pădurea Sherwood.

Motorpoint Arena și National Ice Centre sunt destinații populare pentru evenimente sportive și concerte. Toate aceste elemente contribuie la farmecul orașului Nottingham, făcându-l o alegere atrăgătoare atât pentru turiști, cât și pentru cei care caută un nou loc de trai.

Cafenelele și magazinele independente sunt o altă atracție pentru turiștii care ajung în oraș

Pe lângă Waterstones, Nottingham găzduiește și alte locuri dedicate pasionaților de lectură, precum Bromley House Library, Five Leaves Bookshop și Bookwise. Pentru cei interesați de benzi desenate, Forbidden Planet și Page 45 sunt destinații ideale. Orașul se remarcă și prin numeroasele magazine independente și vintage.

Orașul este plin de cafenele independente, locuri care sunt pentru o pauză relaxantă, atât pentru turiști cât și pentru localnici. Sneinton Market, aflat la o mică distanță de centrul orașului, este un punct de atracție datorită spațiilor dedicate afacerilor creative, incluzând studiouri florale, distilerii și o zonă de mâncare.

La polul opus față de turista care a decis să se mute într-un oraș din Marea Britanie după o vizită într-o librărie se află povestea unei familii care a dat Regatul pentru Grecia. Mai exact, o familie din Marea Britanie a renunțat la o vilă în care aveau facturi de 3.500 de euro pentru o casă în Grecia, în care plătesc 650 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
România este invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată casa Gabrielei Firea și a lui Florentin Pandele. O cameră are pereții tapetați cu icoane de sus până jos: "Avem hublouri în loc de geamuri. Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin"
Viva.ro
Cum arată casa Gabrielei Firea și a lui Florentin Pandele. O cameră are pereții tapetați cu icoane de sus până jos: "Avem hublouri în loc de geamuri. Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin"
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Știri România 20:56
Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Deplasare de lux în Hong Kong pe banii universității. UNATC trimite trei șefi la un hotel de 5 stele: „O oportunitate strategică”
Știri România 20:00
Deplasare de lux în Hong Kong pe banii universității. UNATC trimite trei șefi la un hotel de 5 stele: „O oportunitate strategică”
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
Fanatik.ro
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Stiri Mondene 17:45
Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Stiri Mondene 17:20
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale
ObservatorNews.ro
EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
GSP.ro
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
Parteneri
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax.ro
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria
KanalD.ro
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria

Politic

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Politică 13:24
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat