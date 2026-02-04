Familia a renunțat la facturile de 3.500 de euro din Marea Britanie pentru o casă în Grecia

Renae Wąsik, în vârstă de 43 de ani, soțul său Pawel și fiica lor, Rocca, au renunțat la viața din Welwyn Garden City, Hertfordshire, și s-au mutat în noiembrie 2025 pe insula Lefkada din Grecia, în satul Vasiliki.

Decizia lor de a părăsi Marea Britanie a fost influențată de iernile ploioase, costurile ridicate ale traiului și sentimentul de sufocare resimțit în țara natală, relatează Express.com. Familia plătea facturi de aproximativ 3.500 de euro pe lună pentru casa din Regat.

„Simțeam că înnebunesc”, a mărturisit Renae, director de relații publice și fondatoarea companiei The Atticism PR and Brand Development. „Cerul gri mă făcea să mă simt tristă, lipsită de speranță, prinsă în capcană. Nu voiam ca fetița mea să crească în acest mediu”, spune mama, potrivit sursei citate mai sus.

Cuplul britanic plătește 800 de euro pe lungă pentru casa din Grecia

Acum, familia închiriază o casă pe insulă pentru 800 de euro. În Marea Britanie, aceștia recunosc că plăteau aproape 3.500 de euro pentru o casă cu o grădină mică.

„În Marea Britanie, plăteam aproape 3.000 de lire pe lună pentru o casă suburbană cu o grădină mică. Aici mă trezesc în fiecare zi și văd marea, mă simt liberă”, a spus Renae.

Cei trei au început să se bucure de un stil de viață mai relaxat și mai simplu. Ziua lor începe fără alarme, iar după prânz explorează plajele din apropiere sau alte sate de pe insulă. „Am sacrificat confortul pentru liniște. Aici e pace, e spațiu, pot respira din nou”, a adăugat Renae.

Care au fost cele mai mari provocării ale familiei după ce s-a mutat în Grecia

Totuși, viața pe o insulă grecească nu este lipsită de provocări. Deși este tot o destinație turistică, una preferată în special de români, britanică atrage atenție că insula este total diferită de Santorini sau Mykonos.

„Dacă ai fost în Santorini sau Mykonos și crezi că așa arată viața reală, te înșeli. Aici plouă mult, nu există confort alimentar, iar uneori m-am săturat să văd dovlecei”, a spus Renae. Cu toate acestea, ea consideră că liniștea și comunitatea locală compensează orice lipsuri.

Pentru fiica lor de doi ani, schimbarea a fost benefică. „Este mereu afară, chiar și în decembrie, se joacă, explorează, se bucură de soare. În Grecia, copiii sunt cu adevărat o prioritate. În restaurante, personalul îi salută, îi acordă atenție. În Marea Britanie, rareori era băgată în seamă”, mai spune mama din Regat.

Familia a achiziționat un teren cu vedere la mare mai ieftin ca un apartament în Marea Britanie

Familia plănuiește să rămână în Vasiliki pe termen lung. Au achiziționat un teren de 4.600 de metri pătrați cu vedere la mare, pentru mai puțin decât costul unui apartament cu o cameră în Bedfordshire.

Aici cuplul intenționează să își construiască o casă. Începând cu luna martie, vor locui într-o casă cu două dormitoare, cu chirie de 500 de euro în apropierea plajelor și a unui port cu bărci de pescuit.

„Vecinul nostru ne oferă ulei de măsline, iar noi îl ajutăm la recoltare. Toată lumea ajută pe toată lumea. Este o comunitate adevărată” a spus Renae.

Cei doi britanici lucrează deja în Lefkada

Familia a căutat să contribuie la comunitatea locală. Britanica lucrează în PR, în timp ce partenerul său este zugrav pe insulă.

„Eu lucrez în PR și ajut insula să obțină expunere media gratuită. Pawel este zugrav și decorat și colaborează cu localnicii care au nevoie de muncitori calificați. În plus, locuim într-un Airbnb care stă oricum gol iarna”, a adăugat ea.

În ciuda distanței, Renae continuă să călătorească în Marea Britanie pentru a-și vedea celelalte două fiice, de 22 și 23 de ani, și pentru angajamentele sale profesionale. Cu toate acestea, consideră că Marea Britanie nu mai este „acasă”.

