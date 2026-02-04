Familia a renunțat la facturile de 3.500 de euro din Marea Britanie pentru o casă în Grecia

Renae Wąsik, în vârstă de 43 de ani, soțul său Pawel și fiica lor, Rocca, au renunțat la viața din Welwyn Garden City, Hertfordshire, și s-au mutat în noiembrie 2025 pe insula Lefkada din Grecia, în satul Vasiliki.

Decizia lor de a părăsi Marea Britanie a fost influențată de iernile ploioase, costurile ridicate ale traiului și sentimentul de sufocare resimțit în țara natală, relatează Express.com. Familia plătea facturi de aproximativ 3.500 de euro pe lună pentru casa din Regat.

„Simțeam că înnebunesc”, a mărturisit Renae, director de relații publice și fondatoarea companiei The Atticism PR and Brand Development. „Cerul gri mă făcea să mă simt tristă, lipsită de speranță, prinsă în capcană. Nu voiam ca fetița mea să crească în acest mediu”, spune mama, potrivit sursei citate mai sus.

Cuplul britanic plătește 800 de euro pe lungă pentru casa din Grecia

Acum, familia închiriază o casă pe insulă pentru 800 de euro. În Marea Britanie, aceștia recunosc că plăteau aproape 3.500 de euro pentru o casă cu o grădină mică.

„În Marea Britanie, plăteam aproape 3.000 de lire pe lună pentru o casă suburbană cu o grădină mică. Aici mă trezesc în fiecare zi și văd marea, mă simt liberă”, a spus Renae.

Cei trei au început să se bucure de un stil de viață mai relaxat și mai simplu. Ziua lor începe fără alarme, iar după prânz explorează plajele din apropiere sau alte sate de pe insulă. „Am sacrificat confortul pentru liniște. Aici e pace, e spațiu, pot respira din nou”, a adăugat Renae.

Care au fost cele mai mari provocării ale familiei după ce s-a mutat în Grecia

Totuși, viața pe o insulă grecească nu este lipsită de provocări. Deși este tot o destinație turistică, una preferată în special de români, britanică atrage atenție că insula este total diferită de Santorini sau Mykonos.

„Dacă ai fost în Santorini sau Mykonos și crezi că așa arată viața reală, te înșeli. Aici plouă mult, nu există confort alimentar, iar uneori m-am săturat să văd dovlecei”, a spus Renae. Cu toate acestea, ea consideră că liniștea și comunitatea locală compensează orice lipsuri.

Pentru fiica lor de doi ani, schimbarea a fost benefică. „Este mereu afară, chiar și în decembrie, se joacă, explorează, se bucură de soare. În Grecia, copiii sunt cu adevărat o prioritate. În restaurante, personalul îi salută, îi acordă atenție. În Marea Britanie, rareori era băgată în seamă”, mai spune mama din Regat.

Familia a achiziționat un teren cu vedere la mare mai ieftin ca un apartament în Marea Britanie

Familia plănuiește să rămână în Vasiliki pe termen lung. Au achiziționat un teren de 4.600 de metri pătrați cu vedere la mare, pentru mai puțin decât costul unui apartament cu o cameră în Bedfordshire.

Aici cuplul intenționează să își construiască o casă. Începând cu luna martie, vor locui într-o casă cu două dormitoare, cu chirie de 500 de euro în apropierea plajelor și a unui port cu bărci de pescuit.

„Vecinul nostru ne oferă ulei de măsline, iar noi îl ajutăm la recoltare. Toată lumea ajută pe toată lumea. Este o comunitate adevărată” a spus Renae.

Cei doi britanici lucrează deja în Lefkada

Familia a căutat să contribuie la comunitatea locală. Britanica lucrează în PR, în timp ce partenerul său este zugrav pe insulă.

„Eu lucrez în PR și ajut insula să obțină expunere media gratuită. Pawel este zugrav și decorat și colaborează cu localnicii care au nevoie de muncitori calificați. În plus, locuim într-un Airbnb care stă oricum gol iarna”, a adăugat ea.

În ciuda distanței, Renae continuă să călătorească în Marea Britanie pentru a-și vedea celelalte două fiice, de 22 și 23 de ani, și pentru angajamentele sale profesionale. Cu toate acestea, consideră că Marea Britanie nu mai este „acasă”.

O familie din Sydney a construit o casă pe un teren pe care nu era nimic, iar după zeci de ani au decis să vândă vila pentru o sumă cu șase zerouri. Totul s-a întâmplat după ce vila și curtea imense cu fost înconjurate de un cartier rezidențial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Unica.ro
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cablul eletric submarin de 1.200 kilometri pe sub Marea Neagră, între România și Georgia. A fost semnat un nou memorandum
Știri România 04 feb.
Cablul eletric submarin de 1.200 kilometri pe sub Marea Neagră, între România și Georgia. A fost semnat un nou memorandum
Directorul unei companii feroviare a miliardarului Gruia Stoica, acuzat că a dat 500.000 de euro mită unui expert în insolvență
Știri România 04 feb.
Directorul unei companii feroviare a miliardarului Gruia Stoica, acuzat că a dat 500.000 de euro mită unui expert în insolvență
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Stiri Mondene 04 feb.
5 știri by Libertatea – Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Stiri Mondene 04 feb.
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews.ro
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax.ro
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
KanalD.ro
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe

Politic

Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Politică 04 feb.
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Politică 04 feb.
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)