Regulile mai stricte sunt pentru plimbările cu măgari în Santorini, iar limita este de 100 kg pentru turiști.

De asemenea, este nevoie de pauze obligatorii și acces permanent la apă pentru măgari, pentru a preveni rănile și epuizarea.

Pe insula grecească Santorini, turiștii călăresc de ani de zile măgari din vechiul port până în orașul Fira, aflat pe vârful stâncii.

Însă, din cauza traseului abrupt cu trepte de piatră, a aglomerației și a avertismentelor tot mai frecvente privind sănătatea animalelor, au fost introduse reguli mai stricte. Astfel, cei care doresc să urce pe măgar nu trebuie să cântărească mai mult de 100 de kilograme.

Noua măsură se bazează pe regulile grecești potrivit cărora măgarii nu ar trebui să transporte greutăți mai mari de aproximativ 20% din propria lor masă corporală. Decizia a fost luată după o serie de rapoarte privind rănirea și epuizarea animalelor.

Au fost semnalate leziuni ale coloanei vertebrale, răni și suprasolicitare în plin sezon turistic. Urcarea de la port până în oraș are aproximativ 400 de metri și include circa 500–600 de trepte, în funcție de traseu, iar măgarii făceau acest drum de mai multe ori pe zi.

Reglementările nu vizează doar greutatea turiștilor. Măgarilor trebuie să li se asigure acces regulat la apă potabilă și pauze, adică perioade de timp fără a transporta greutăți.

Scopul este reducerea riscului de deshidratare, oboseală și probleme cronice ale articulațiilor. Este prevăzut și un control mai riguros, inclusiv marcarea și ținerea unei evidențe a animalelor, pentru a facilita monitorizarea stării de sănătate și a condițiilor de muncă ale fiecăruia, scrie publicația Always Pets.

Măgarii au fost generații la rând o parte importantă a vieții cotidiene pe insulă. Înainte de drumuri și de telecabină, transportau materiale de construcții, provizii și persoane pe terenurile abrupte.

Astăzi, ei rămân parte a imaginii turistice a insulei Santorini, mai ales în zonele unde vehiculele nu pot ajunge. Milioane de oameni vizitează Santorini în fiecare an, mulți sosind cu nave de croazieră. De la port, turiștii pot ajunge la Fira pe jos, cu telecabina sau pe măgar.

În ultimele două decenii, numărul turiștilor a crescut semnificativ. În anul dinaintea pandemiei, peste două milioane de persoane au vizitat insula, inclusiv sute de mii de pasageri de croazieră.

Acest lucru a pus presiune suplimentară pe traseul dintre port și oraș, iar autoritățile locale au introdus limite privind numărul zilnic de nave de croazieră. Bunăstarea animalelor a devenit astfel parte a unei dezbateri mai ample despre modul în care turismul de masă schimbă insula și viața de zi cu zi a locuitorilor.

