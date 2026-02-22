Regulile mai stricte sunt pentru plimbările cu măgari în Santorini, iar limita este de 100 kg pentru turiști.

De asemenea, este nevoie de pauze obligatorii și acces permanent la apă pentru măgari, pentru a preveni rănile și epuizarea.

Pe insula grecească Santorini, turiștii călăresc de ani de zile măgari din vechiul port până în orașul Fira, aflat pe vârful stâncii.

Însă, din cauza traseului abrupt cu trepte de piatră, a aglomerației și a avertismentelor tot mai frecvente privind sănătatea animalelor, au fost introduse reguli mai stricte. Astfel, cei care doresc să urce pe măgar nu trebuie să cântărească mai mult de 100 de kilograme.

Noua măsură se bazează pe regulile grecești potrivit cărora măgarii nu ar trebui să transporte greutăți mai mari de aproximativ 20% din propria lor masă corporală. Decizia a fost luată după o serie de rapoarte privind rănirea și epuizarea animalelor.

Au fost semnalate leziuni ale coloanei vertebrale, răni și suprasolicitare în plin sezon turistic. Urcarea de la port până în oraș are aproximativ 400 de metri și include circa 500–600 de trepte, în funcție de traseu, iar măgarii făceau acest drum de mai multe ori pe zi.

Reglementările nu vizează doar greutatea turiștilor. Măgarilor trebuie să li se asigure acces regulat la apă potabilă și pauze, adică perioade de timp fără a transporta greutăți.

Scopul este reducerea riscului de deshidratare, oboseală și probleme cronice ale articulațiilor. Este prevăzut și un control mai riguros, inclusiv marcarea și ținerea unei evidențe a animalelor, pentru a facilita monitorizarea stării de sănătate și a condițiilor de muncă ale fiecăruia, scrie publicația Always Pets.

Măgarii au fost generații la rând o parte importantă a vieții cotidiene pe insulă. Înainte de drumuri și de telecabină, transportau materiale de construcții, provizii și persoane pe terenurile abrupte.

Astăzi, ei rămân parte a imaginii turistice a insulei Santorini, mai ales în zonele unde vehiculele nu pot ajunge. Milioane de oameni vizitează Santorini în fiecare an, mulți sosind cu nave de croazieră. De la port, turiștii pot ajunge la Fira pe jos, cu telecabina sau pe măgar.

În ultimele două decenii, numărul turiștilor a crescut semnificativ. În anul dinaintea pandemiei, peste două milioane de persoane au vizitat insula, inclusiv sute de mii de pasageri de croazieră.

Acest lucru a pus presiune suplimentară pe traseul dintre port și oraș, iar autoritățile locale au introdus limite privind numărul zilnic de nave de croazieră. Bunăstarea animalelor a devenit astfel parte a unei dezbateri mai ample despre modul în care turismul de masă schimbă insula și viața de zi cu zi a locuitorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii
Tvmania.ro
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii

Alte știri

O expoziție populară din București ne avertizează cât de fragilă este democrația și ne reamintește forța prieteniei. Andreea Apostu, curatoare: „Oamenii au ajuns să fie «dispensabili», iar relațiile sunt mult mai efemere”
Știri România 16:00
O expoziție populară din București ne avertizează cât de fragilă este democrația și ne reamintește forța prieteniei. Andreea Apostu, curatoare: „Oamenii au ajuns să fie «dispensabili», iar relațiile sunt mult mai efemere”
Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Știri România 14:00
Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Parteneri
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Fanatik.ro
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Stiri Mondene 15:25
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Cătălin Măruță și Andra și-au făcut bagajele și au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: „Fără grabă, fără zgomot”
Stiri Mondene 14:15
Cătălin Măruță și Andra și-au făcut bagajele și au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: „Fără grabă, fără zgomot”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
ObservatorNews.ro
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax.ro
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 21 feb.
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
Fanatik.ro
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat