Un client nemulțumit i-a scris unui blogger, iar acesta i-a postat mesajul pe site-ul său.

”Îți scriu deoarece aș vrea să popularizez o situație pe care o am cu UBER. Aș vrea să afle mai multă lume ce companie minunată este.

Situația este în felul următor. Am efectuat o cursa de 37 de kilometri pentru care am primit estimare de 51 de RON, dar pentru care am plătit 96 de RON. Am observat pe chitanța din mail că am avut o taxă de distanță. În urmă reclamațiilor pe care le-am făcut către ei mi s-a comunicat că din 4 aprilie a fost introdusă o taxa nouă de distanță, practic cursele peste 15 kilometri sunt suprataxate (ce depășește 15 este taxat cu 3 lei per kilometru). Acum estimările cuprind și această taxă datorită sesizării mele.

Problema este că nu au anunțat această taxă nici pe site, nici pe blog, Facebook sau presă. Mi-au dat un link unde detaliază taxa. Însă linkul acesta nu poate fi găsit la ei pe blog, nici din google, nici din căutare direct de pe site-ul lor (am atașat screenshot). Cu toate acestea, ei refuză să îmi returneze banii de taxă.

Pentru mine este vorba de principiu și nu despre bani. Nu mi se pare corect să îmi ia banii pe această taxa dacă nu au anunțat-o și nu îmi place deloc nici atitudinea lor”, a scris utilizatorul.