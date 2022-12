Sancțiuni ample, precum blocarea conturilor și interzicerea intrării în UE, au fost decise miercuri, 7 decembrie, la Bruxelles ca urmare a atacurile rusești cu rachete îndreptate asupra infrastructurii civile, din ultimele săptămâni.

Sancțiunile se concentrează și asupra familiei lui Ramzan Kadîrov. UE a pus pe listă două dintre fiicele lui liderului cecen și un văr al acestuia.

Pe lângă munca de propagandă pentru tatăl ei, Aișat Kadîrova, 23 de ani, cea mai mare dintre fiicele lui Kadîrov, deține și un brand de modă, Firdaws.

Chechen leader Ramzan Kadyrov announced on Telegram that he has appointed his 21-year-old daughter, Aishat Kadyrova, as the republic’s first deputy culture minister. She has been the head of the Chechen fashion house Firdaws since the age of 18 & holds fashion shows in Europe. pic.twitter.com/1O5uW5BYpP