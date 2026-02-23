S-a trezit fără acord

Comisia, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia în urma hotărârii.

După ce curtea a anulat tarifele globale impuse de Trump vineri, președintele SUA a anunțat tarife temporare generale de 10%, pe care le-a majorat la 15% o zi mai târziu.

„Situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice «echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase», așa cum au convenit ambele părți” în declarația comună care stabilește termenii acordului comercial de anul trecut, a declarat Comisia.

„O înțelegere este o înțelegere”, a spus aceasta.

Comentariile au fost formulate într-un ton mult mai dur decât răspunsul inițial de vineri, care se limita la a afirma că studiază rezultatul deciziei și că păstrează legătura cu administrația americană.

Care este problema

Acordul comercial de anul trecut a stabilit o rată tarifară de 15% pentru majoritatea mărfurilor din UE, cu excepția celor acoperite de alte tarife sectoriale, cum ar fi cele pentru oțel.

De asemenea, a permis tarife zero pentru unele produse, cum ar fi aeronavele și piesele de schimb.

UE a acceptat să elimine taxele de import pentru multe mărfuri din SUA și a renunțat la amenințarea de a riposta cu taxe mai mari.

Nu este clar dacă noile tarife de 15% impuse de Trump înlocuiesc acordul dintre UE și SUA.

Dacă da, scutirile de tarife zero ale UE ar putea dispărea.

Noile tarife ar putea fi aplicate și peste taxele „națiunii celei mai favorizate” existente deja, ceea ce nu este cazul în cadrul acordului dintre UE și SUA.

Cei fără acord plătesc acum tot cât europenii

În plus, avantajul comparativ pe care îl avea UE cu o taxă de 15% pare să fi dispărut, întrucât chiar și țările fără acord se confruntă cu această rată.

Global Trade Alert estimează că UE în ansamblu va fi cu 0,8 puncte procentuale mai defavorizată, Italia confruntându-se cu o creștere de 1,7 puncte procentuale a taxelor vamale americane.

„În special, produsele UE trebuie să continue să beneficieze de tratamentul cel mai competitiv, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a declarat executivul UE, adăugând că tarifele imprevizibile sunt perturbatoare și subminează încrederea pe piețele globale.

Discuții reluate

Acesta a afirmat că comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat sâmbătă această problemă cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

