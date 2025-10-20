De când Moscova a declanșat invazia totală în Ucraina, în 2022, UE a slăbit controlul îndelungat al Kremlinului asupra aprovizionării energetice a blocului comunitar, reducând aproape complet importurile de petrol, cărbune și gaze rusești

Ungaria și Slovacia, prietene cu Rusia, s-au opus opririi importului

Dar, de-a lungul acestui proces dureros de „divorț energetic”, Budapesta și Bratislava s-au opus cu încăpățânare să colaboreze.

Susținând în mod repetat că nu au alternative reale, guvernele lor prietenoase cu Rusia s-au plâns că renunțarea la gazul rusesc ar însemna o explozie a prețurilor pentru consumatori.

Experții contrazic în mare parte aceste afirmații. Oricum, capitalele europene sunt pregătite să le impună decizia.

În timp ce Rusia lovește în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei, „miliarde de euro au fost plătite de către Ungaria și Slovacia Rusiei. Ei folosesc acești bani pentru mașina lor de război, ceea ce este absolut inacceptabil. Acum este momentul să demonstrăm voință politică la nivelul UE”, a declarat ministrul lituanian al Energiei, Žygimantas Vaičiūnas.

Budapesta și Bratislava au plătit deja Rusiei mai mult ca în 2024 pentru combustibili fosili

„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”
Recomandări
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

De la ordinul inițial al lui Vladimir Putin de a trimite trupe în Kiev, Bruxelles-ul a impus un embargo asupra țițeiului, combustibilului și cărbunelui rusesc; a stabilit un plafon de preț de 47,60 dolari pe baril pentru vânzările de petrol ale Moscovei la nivel global, sub prețul pieței; și a redus cota Kremlinului pe piața de gaze a UE de la 45% la 13%.

Dar Ungaria și Slovacia au refuzat în mod repetat să cedeze și au blocat sancțiunile, obținând excepții care le-au permis să continue importul de petrol rusesc prin conducta Drujba, ce traversează Ucraina, și să împiedice eforturile de a viza sectoarele gazelor și energiei nucleare ale Moscovei.

De fapt, cele două țări își cresc constant plățile pentru combustibili fosili către Moscova, potrivit lui Isaac Levi, expert la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat din Helsinki.

Budapesta și Bratislava au plătit Rusiei 5,58 miliarde de euro pentru importuri de combustibili fosili doar în acest an, adică deja mai mult decât cele 5,56 miliarde plătite anul trecut.

Realizând că abordarea bazată pe consens a ajuns într-un impas, Comisia Europeană a decis în iunie să schimbe tactica. Executivul UE a prezentat o propunere legislativă care ar interzice gazul rusesc – începând de anul viitor pentru contractele pe termen scurt și până la sfârșitul lui 2027 pentru cele pe termen lung.

Spre deosebire de sancțiuni, care necesită unanimitatea statelor membre, această propunere – prezentată ca o măsură comercială – are nevoie doar de o majoritate calificată, eliminând astfel dreptul de veto al Ungariei și Slovaciei.

Luni, miniștrii Energiei din UE vor aproba de lege, transmițând semnalul că sunt pregătiți să treacă peste opoziția celor două țări înainte de negocierile finale cu Parlamentul European.

„Vom ajunge la un acord, în ciuda opoziției lor”, a spus un diplomat european de rang înalt al UE, care a dorit să-și păstreze anonimatul. „Nu e un subiect ușor, dar cred că vom reuși”, a continuat el.

Robert Fico a amenințat cu blocarea pachetului 19 de sancțiuni împotriva Rusiei

Înaintea votului, cele două țări au făcut tot posibilul pentru a sabota acordul.

Premierul slovac Robert Fico a promis că va bloca al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dacă nu obține concesii privind interdicția gazului, cunoscută sub numele de REPowerEU.

Însă statele UE rămân ferme. „Întotdeauna găsesc modalități de a amâna ieșirea lor (din dependența de Rusia), dar acum trebuie să adoptăm o poziție fermă”, a spus Vaičiūnas.

Între timp, cele două guverne continuă să susțină că legea le amenință securitatea energetică, va crește prețurile pentru consumatori și va afecta industria grea.

Compania energetică de stat a Ungariei, MVM, are în prezent un contract pe termen lung cu Gazprom, valabil până în 2036, precum și acorduri sezoniere pe termen scurt. Compania slovacă SPP este legată printr-un contract cu monopolul de export controlat de Kremlin până în 2034.

După ce eurodeputații au adoptat săptămâna trecută poziția lor de negociere asupra proiectului de lege, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a numit textul „un atac direct la adresa securității energetice a Ungariei”.

Acest lucru „ne afectează performanța economică și amenință costurile reduse la utilități ale familiilor maghiare. Nu vom permite asta!!”, a scris el pe platforma X.

„REPower este o mișcare ideologică absurdă, lipsită de sens”, a declarat Fico la începutul acestei luni.

Industria nu este la fel de alarmistă, ci pregătită

Totuși, industria nu este la fel de alarmistă. Propunerea „probabil nu e catastrofală. Guvernul și politicienii exagerează, să vedem dacă acest ‘lup chiar vine”, a spus un reprezentant al industriei petroliere din Ungaria.

Este adevărat că legea va duce probabil la o creștere a prețurilor în regiune cu „5% până la 10%” pe termen mediu”, a spus Tamás Pletser, analist în domeniul petrolului și gazelor la banca Erste.

Dar dacă Comisia va colabora cu țările pentru a reduce taxele de tranzit al gazului, „până la 40%” din această creștere ar putea fi compensată.

Între timp, MVM semnează discret noi contracte pentru gaze, a adăugat Pletser. Ungaria poate, de asemenea, să găsească alternative prin gaz natural lichefiat din Europa de Vest și Grecia, precum și printr-un nou proiect de foraj în România, care va începe la mijlocul anului 2027. Industria este „pe deplin pregătită”, a spus el.

Executivul UE nu pare îngrijorat: „Măsurile au fost concepute pentru a menține securitatea aprovizionării energetice a UE, limitând în același timp orice impact asupra prețurilor”, a declarat un oficial al Comisiei.
Indiferent dacă va duce sau nu la creșterea prețurilor, capitalele europene sunt pregătite să acționeze.

„Nu au făcut mare lucru pentru a se diversifica, au sabotat sancțiunile și au avut destul timp. Nu există altă soluție decât să le forțăm mâna”, a spus un al doilea diplomat UE.

„Nu de ieri vorbim despre eliminarea gazului rusesc. Rusia nu este un partener, este o problemă. E timpul să încetăm să mai pretindem că nu e așa”, a adăugat un al treilea diplomat european.

De asemenea, Comisia Europeană va propune eliminarea treptată a achizițiilor petrol din Rusia mai devreme decât era planificat inițial, a anunțat președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, pe 16 septembrie, pe fondul presiunilor din partea președintelui american Donald Trump.

To luna trecută, Ungaria spunea că nu va renunţa la petrolul din Rusia, în pofida sancțiunilor aplicate de UE și presiunilor lui Donald Trump: „E frumos să visăm”.

UE a redus drastic o mare parte din achizițiile de petrol și gaze din Rusia, după izbucnirea războiului din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” 
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” 
Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Știri România 19 oct.
Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Parteneri
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge”
Adevarul.ro
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge”
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Stiri Mondene 19 oct.
Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Stiri Mondene 19 oct.
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
ObservatorNews.ro
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Mediafax.ro
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani
KanalD.ro
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani

Politic

CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței