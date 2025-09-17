Creșterea presiunii economice

Von der Leyen a făcut anunțul la postul X în urma unei convorbiri telefonice cu Trump, care s-a concentrat pe „consolidarea eforturilor noastre comune de a crește presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a spus ea.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russias war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

„Economia de război a Rusiei, susţinută de veniturile din combustibilii fosili, finanţează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situaţii, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, anunţă Ursula von der Leyen.



Nu au fost disponibile imediat detalii privind calendarul eliminării treptate propuse. Conform planului său actual, UE își propune să renunțe complet la achizițiile de energie până la sfârșitul anului 2027.

„Comisia îşi va prezenta în curând cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, care vizează criptomonedele, băncile şi energia”, a mai anunţat Ursula von der Leyen după discuţia cu Donald Trump, care între timp a ajuns în Marea Britanie unde îşi începe miercuri vizita de stat de două zile.

O mare parte din achiziții, reduse drastic

Vestea vine după ce Trump a declarat că va impune sancțiuni mai dure Moscovei odată ce aliații europeni vor înceta complet să cumpere petrol rusesc, una dintre principalele sale surse de venit.

UE a redus drastic o mare parte din achizițiile de petrol și gaze din Rusia, după izbucnirea războiului din Ucraina.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, aliatul lui Trump, și prim-ministrul slovac Robert Fico au fost cei mai vocali oponenți ai ruperii legăturilor energetice cu Rusia. Ungaria și Slovacia sunt ultimele două state membre ale UE care încă mai cumpără petrol rusesc prin conducta Drujba.

Von der Leyen a declarat anterior că Bruxelles-ul are în vedere accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili ruși mai devreme de 2027, așa cum fusese planificat inițial, ca parte a unei noi runde de sancțiuni împotriva Moscovei, pe 10 septembrie.

Administrația Trump a îndemnat, de asemenea, alte state membre ale G7 să adopte tarife vamale de 50-100% pentru China și India – principalii cumpărători de petrol rusesc – pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

A amenințat în repetate rânduri

Deși Trump a amenințat în repetate rânduri că va impune sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, ca parte a eforturilor sale de a negocia un acord de pace în Ucraina, demersurile sale s-au limitat până acum la tarife vamale de 50% pentru India.

Administrația Trump a declarat că se va abține de la noi tarife vamale pentru bunurile chinezești până când țările europene nu vor adopta mai întâi propriile tarife vamale substanțiale. Potrivit surselor Reuters, este puțin probabil ca UE să adopte tarife vamale pentru China și India, cei doi principali parteneri comerciali ai săi.

Trump pare să fie din ce în ce mai nemulțumit de Putin din cauza tergiversării negocierilor de pace. Președintele SUA a propus o întâlnire între Putin și Zelenski după summitul din Alaska, dar liderul rus a respins ulterior ideea.

Țările europene să înceteze achizițiile de petrol și gaze rusești, dacă doresc ca Statele Unite să înăsprească sancțiunile împotriva regimului de la Moscova, a declarat secretarul american al energiei Chris Wright într-un interviu acordat pentru Financial Times.



