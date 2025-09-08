Potrivit lui Chris Wright, veniturile din exporturile de energie îi permit Rusiei să continue să-și finanțeze agresiunea militară împotriva Ucrainei.

„Dacă europenii ar trasa o linie și ar spune: «Nu vom mai cumpăra gaz rusesc, nu vom mai cumpăra petrol rusesc», va avea acest lucru un efect pozitiv asupra faptului că Statele Unite vor impune sancțiuni mai severe? Desigur”, a susținut secretarul american.

Hidrocarburi americane în loc de hidrocarburi rusești

Chris Wright le propune europenilor să importe gaze naturale lichefiate, benzină și alte resurse energetice americane în locul hidrocarburilor rusești.

Secretarul american a reamintit că Uniunea Europeană s-a angajat să cumpere din Statele Unite resurse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2028. Statele Unite consideră acest scenariu benefic din punct de vedere economic pentru țările europene.

„Vreți să aveți furnizori de energie de încredere, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri? Un alt motiv este că principalul obiectiv al administrației Trump, și cred că și al UE, este de a pune capăt războiului ruso-ucrainean”, a spus Chris Wright.

Donald Trump susține că este pregătit să impună sancțiuni

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să impună sancțiuni împotriva regimului de la Moscova, după atacul aerian fără precedent efectuat de ruși asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat la rândul lui că liderul rus Vladimir Putin ar putea să vină la negocieri serioase de pace doar în urma unei presiuni economice suplimentare exercitate de Statele Unite şi Europa.

„Dacă SUA şi Uniunea Europeană pot interveni, pot impune mai multe sancţiuni, tarife secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total, iar asta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor”, a declarat Bessent în emisiunea Meet the Press de la NBC.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE