Bogdan Tuță, tânărul care s-a aruncat în fața trenului la Năvodari, și-a șocat apropiații, după ce și-a pus capăt zilelor. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a scris chiar în ziua de Crăciun că a văzut moartea, spunându-le apropiaților că totul „s-a sfârșit”.

Tânărul le-a mărturisit prietenilor, pe Facebook, faptul că a fost internat la psihiatrie după ce iubita sa a fost ucisă. În ziua de Crăciun, Bogdan a scris cu mesaj bizar, iar trei zile mai târziu și-a dus la capăt gestul extrem

„S-a sfârșit!

Dar pentru a face oamenii să înțeleagă, trebuie să relatez, pe scurt, toată această experiență. Totul a început în urmă cu 4 ani, când, într-o noapte, am visat că am deschis ușa balconului pentru a ieși afară, dat când am trecut pe lângă geamul de sticlă și m-am privit, am văzut moartea. M-am speriat, cum este ceva normal. Într-un fel, am simțit că va trebui să mor, dar timpul a trecut și am uitat acel vis. Dar odată cu trecerea timpului începusem să mă las influențat în rău. Era drumul meu spre moarte. Nu puteam înțelege ce se întâmplă, dar bine nu era. Totul în jurul meu cădea! Chiar și când era bine ajunsesem să văd răul. Au trecut trei ani, în care eu trebuia să îmi îndrept greșelile, dar nu știam cum!

Atunci a trebuit să plec în Norvegia, aveam ceva de lucru acolo. Dumnezeu a făcut să am în jurul meu oameni credincioși, cu frică de El și tot în același timp a făcut să am Biblia lângă mine. Așa s-au împlinit una dintre profeții în care spune că un măslin a stat trei ani și nu a dat nici un rod, stăpânul a vrut să îl taie dar îngrijitorul s-au rugat de el să îl mai lase un an. A avut grijă de măslin, a pus bălegar la rădăcina. Așa s.a întâmplat împlinirea aceea. Am avut nevoie de un sâmbure de credința. Apoi, cum deschideam cartea, Dumnezeu îmi arată ce trebuie împlinit. (…) Dumnezeu te va consideră nedemn pentru sufletul pe care ți l-a dat! Și ți-l va lua!

Am simțit acest lucru, dar în acel moment nu mi-a fost frică de moarte! Frică cea mare a fost aceea de nu a rămâne în stare vegetală și a chinui pe aproapele meu cu mine!

Am vrut să fug din casă, dar m-am gândit că nu am unde să merg! Cine poate fugi de ceea ce nu poate să vădă?

Atunci L-am căutat pe Dumnezeu, am mărturisit cu gură mea pt ce mă simt vinovat și pentru ce nu mă simt vinovat iar dacă El consideră că nu am fost drept, atunci îi dau sufletul meu!

Aici se rezumă tot Cuvântul lui Dumnezeu!

Să îl iubeșți pe El cu toată ființa ta și să îți iubeșți aproapele că pe ține însuți!

Dar dacă pe ține nu te iubeșți, sufletul tău nu îl iubeșți, cu ai putea să îl iubești pe Dumnezeu? Cum ai putea să îți iubești aproapele?

Eu nu milă am căutat! Milă caută cei ce nu vor să muncească cei ce așteaptă să le pice din cer! Eu am căutat Dreptate și Adevăr!

Bun venit la Viață!:)

Capitol încheiat!”, a scris bărbatul pe Facebook.

Bogdan Tuță s-a aruncat, joi, în fața unui tren, la Năvodari. Tânărul a supraviețuit impactului violent, însă a murit la scurt timp din cauza rănilor grave.

