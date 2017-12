Ce se va întâmpla în România în 2018? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus zilele trecute horoscopul anual 2018, dezvăluindu-ne ce ne așteaptă la nivel personal, ne spune acum și ce se va întâmpla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul întregii țări.

La sfârșitul anului trecut, astrologul Libertatea anunța că 2017 ne va rezerva multe surprize neplăcute. “Este un an în care se pot schimba multe la nivel legislativ sau poate interveni o deteriorare a climatului de bună rânduială garantat de lege”, prevestea Elena Bunescu atunci. Să vedem acum ce e scris în stele pentru români și România în 2018.

2018 este un an de cotitură pentru România, un an în care vom asista la numeroase schimbări de amploare ale statului și, implicit, ale relației autorităților cu cetățenii. Noul an face parte dintr-o perioadă mai lungă în care acest proces va continua. Practic, începând de acum, se pun bazele unei noi abordări a organizării politice și administrative.