Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS). Autobuzul a ars generalizat, însă nu s-au înregistrat victime, la momentul izbucnirii focului autobuzul fiind fără călători.

Salvatorii au anunțat că nu este vorba despre un autobuz pentru transportul în comun, ci unul pentru transportul muncitorilor. Din fericire, în momentul incidentului, autobuzul era gol.

Traficul rutier este blocat pe un sens de circulaţie, iar pompierii din Brăila acţionează pentru lichidarea incendiului şi pentru eliberarea carosabilului. Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.

