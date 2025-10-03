Bărbatul de 47 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a lovit cu maşina un alt bărbat, care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar în faţa Spitalului Universitar din Bucureşti. Furios că i s-a atras atenția, acesta a luat victima pe capotă, ulterior aceasta fiind lovită şi la nivelul corpului. Şoferul dorea să oprească acolo pentru ca soţia lui să meargă la spital.

În urma incidentului, potrivit Poliţiei Capitalei, bărbatul de 47 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Incidentul s-a petrecut la data de 1 octombrie 2025. Poliţişti din cadrul Secţiei 17 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din sectorul 5, două persoane se agresează fizic.

„Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au identificat doi bărbaţi, în vârstă de 49, respectiv 47 de ani, cel din urmă fiind conducător auto, aceştia fiind conduşi la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Scandalul a pornit după ce bărbatul de 49 de ani nu a vrut să îl lase pe celălalt să parcheze în faţa unei unităţi medicale.

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, la data menţionată, în jurul orei 8.00, în timp ce se afla în faţa unei unităţi medicale, bărbatul de 47 de ani ar fi avut o discuţie în contradictoriu cu bărbatul de 49 de ani, întrucât cel din urmă l-ar fi atenţionat că ar fi parcat neregulamentar. În acest context, bărbatul de 49 de ani s-ar fi poziţionat în faţa autovehiculului, iar conducătorul auto l-ar fi acroşat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanţă scurtă. Ulterior, ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o la nivelul corpului, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, a transmis sursa citată.

Şoferul a fost testat de către un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere, cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ.

