Potrivit martorilor, șoferița ar fi încercat să-și etaleze abilitățile la volan, dar mașina a derapat și a lovit mașinile parcate „ca într-un joc de domino”. Imediat după impact, între cei prezenți a izbucnit o bătaie generală.

În imaginile filmate de martori se vede cum mai multe persoane își aplică lovituri de pumni și picioare, iar la un moment dat un tânăr agresează violent o fată prinsă în conflict.

În câteva minute, parcarea a devenit scena unor violențe de masă, până la sosirea echipajelor de poliție, care au reușit să calmeze spiritele.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili atât circumstanțele accidentului rutier, cât și identitatea celor implicați în agresiuni. Autoritățile vor analiza imaginile surprinse la fața locului pentru a decide răspunderea fiecăruia.

Deși nu au fost raportate victime care să necesite intervenție medicală de urgență, mai multe persoane au suferit lovituri și contuzii în urma altercației.

Incidentul readuce în atenție problema siguranței în parcările supermarketurilor din Focșani, folosite adesea pentru drifturi și demonstrații auto neautorizate, cu potențiale consecințe grave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE