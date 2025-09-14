Scandalul dintre cei doi frați s-a transformat oficial într-o crimă după decesul unuia dintre ei, au anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, care zilele trecute au preluat dosarul penal ce fusese deschis inițial pentru violență în familie.

La data incidentului s-a înregistrat un conflict fizic între cei doi frați, soldat cu rănirea gravă a unuia dintre ei. Acesta a fost bătut cu pumnii și cu picioarele de celălalt. Victima a ajuns în stare gravă la spital, cu leziuni multiple, fiind internată la Spitalul de Urgență, unde a murit zilele trecute.

În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că decesul a fost cauzat direct de loviturile primite de la frate său. În această situație, agresorul a fost reținut de procurori, care au schimbat încadrarea juridică a faptei în omor asupra unui membru de familie.

Tribunalul Galați a admis cererea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a agresorului pentru 30 de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE