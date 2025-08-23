Cei doi erau cunoscuți pentru certurile frecvente

Incidentul a avut loc în localitatea Fundeanu, în timp ce aceștia se certau. Cuplul era cunoscut pentru certurile frecvente. Tragedia s-a petrecut în timp ce familia se pregătea pentru un parastas, în prezența altor rude.

După atac, a fost efectuat un apel la numărul de urgență 112. Echipajele SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean au intervenit prompt, încercând să salveze viața bărbatului. În ciuda eforturilor de resuscitare și a transportului rapid la spital, victima a decedat la scurt timp după internare.

Potrivit comunicatului oficial al I.P.J. Galați, polițiștii au fost alertați la ora 23.40 de către Serviciul de Ambulanță Galați. Investigațiile preliminare au relevat că agresiunea a avut loc în jurul orei 23.30, „pe fondul unui conflict spontan”, la domiciliul comun al cuplului.

„Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeași seară, în jurul orei 23.30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător”, se arată în comunicatul I.P.J. Galați.

Femeia se află în custodia anchetatorilor

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, iar cercetările sunt continuate de un procuror criminalist împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.

Obiectivul este stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia și luarea măsurilor legale corespunzătoare. Femeia suspectată se află în prezent în custodia anchetatorilor.

Tot în Galați, un tânăr de 20 de ani, din comuna Bereşti, a murit după ce a fost bătut crunt la o petrecere și abandonat în stradă.



