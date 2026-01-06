„Aveți grijă la spumă, aveți grijă la spumă”, se aude chelnerul strigând în imaginile filmate acum 6 ani, în timp ce un artificiu aflat într-o sticlă se apropia periculos de tavan.

Practic, angajatul barului avertiza clienții asupra pericolului pe care îl reprezintă prezența artificiilor pentru a evita un incendiu.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une vidéo ACCABLE les propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana : il y a 6 ans, les serveurs ALERTAIENT déjà les clients sur le danger de la mousse au plafond.



Une jeune femme, présente ce jour-là et à lorigine de la vidéo, témoigne… pic.twitter.com/RReWs9bs23 — Bastion (@BastionMediaFR) January 5, 2026

Filmarea a fost trimisă Radio Télévision Suisse (RTS) de o fată care a petrecut și ea în acel bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, însă la Revelionul 2019-2020. „Îmi amintesc, eram foarte aproape de tavan, și tocmai de aceea chelnerul a spus acele lucruri. A realizat că este un risc mare”, a rememorat tânăra sub protecția anonimatului. Ea este cea care a și filmat imaginile.

Amintim că un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion în clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani. Unul dintre cei decedați este un român de 18 ani, din Gorj.

Newly surfaced clip from the tragic fire at La Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, showing the moment pyrotechnics ignited the blaze during New Year eve celebrations. At least 40 dead, 115 injured. https://t.co/9iFs4x821F pic.twitter.com/iCPqs8eqUl — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) January 1, 2026

Ipoteza de bază a anchetatorilor este că focul a pornit de la lumânări tip „artificii/sparklere” puse pe sticle de șampanie, care au fost ținute prea aproape de tavan, ceea ce a dus la aprinderea materialului de izolație fonică (spumă poliuretanică) și la o propagare extrem de rapidă a flăcărilor.

Clubul, construit în 1977 și deținut acum de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

🚨 Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.



Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0 — Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026

Procurorii investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

Incendiul din Crans Montana seamană izbitor cu cel din clubul bucureștean Colectiv din 2015.

