Incendiul a izbucnit în barul Le Constellation Bar and Lounge din stațiunea de schi Crans-Montana, unde a avut loc o explozie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Gaëtan Lathion, incendiul a izbucnit în jurul orei 1.30 dimineața, iar numărul exact al victimelor – decedați, răniți și răniți grav – încă nu este cunoscut.

Totuși, un martor ocular, care a fost prezent la fața locului în calitate de medic de urgență, a relatat că a văzut „zeci de persoane rănite”, printre care și decedați, însă informațiile nu sunt confirmate oficial.

Incendiul ar fi fost declanșat de utilizarea pirotehniei în timpul unui concert organizat în bar, care se află la subsolul clădirii.

De asemenea, au fost menționate explozii în conversațiile purtate pe rețelele de socializare de martorii evenimentului.

Echipele de salvare au intervenit la fața locului.

