Sosiți la fața locului, oamenii legii au găsit un elev rănit prin împușcare. Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde „a decedat din cauza rănilor”, a declarat şefa poliţiei locale Catrina Thompson, într-o conferinţă de presă.

Polițiștii au reușit să-l aresteze pe suspect, care ar fi tot un elev de liceu.

