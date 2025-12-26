Conform sursei citate, Iuri Sadovenko, care a deținut ultima dată funcția de viceministru al apărării, a murit joi, 25 decembrie, la Moscova.
Născut pe 11 septembrie 1969 la Jîtomîr, astăzi în Ucraina, Iuri Sadovenko a absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Riazan și s-a alăturat armatei ruse în 1990. Cariera sa a fost marcată de legăturile strânse pe care le-a avut cu Serghei Șoigu, pentru care a început să lucreze începând cu 1994, inițial ca bodyguard, pe vremea când acesta din urmă se afla la șefia Ministerului pentru Situații de Urgență.
☠️ Another former deputy of Shoigu, Colonel General Yuri Sadovenko, died suddenly in Russia. He was only 56 years old.— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 26, 2025
They say he had heart problems. Shoigu’s other former deputies were jailed for corruption and the utter plunder of the Russian army after his resignation. pic.twitter.com/Jvsxx3lkYp
El a evoluat de la bodyguard personal la asistent, apoi la șef de cabinet și a condus administrația din Moscova atunci când Șoigu a fost numit guvernator al regiunii din jurul capitalei Rusiei. Sadovenko l-a urmat pe Șoigu la Ministerul Apărării, fiind numit direct ca viceministru pe 9 ianuarie 2013. El a deținut această funcție până la 20 mai 2024, fiind demis odată cu înlocuirea lui Șoigu de la șefia Ministerului Apărării cu Andrei Belousov și lansarea unui proces de epurare.
Generalul-colonel Iuri Sadovenko a fost unul dintre comandanții invaziei ruse din Ucraina, motiv pentru care a fost plasat pe listele de sancțiuni ale Marii Britanii și Statelor Unite.
Recent, ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a decedat „în mod subit”, la vârsta de 70 de ani, după cum a anunțat Ministerul de Externe de la Moscova.
În plus, Stanislav Orlov, fondatorul și comandantul Brigăzii neonaziste Española, încorporată între timp în armata rusă și desființată oficial, a fost omorât în vila în care a locuit în ultimele luni în orașul Sevastopol, situat în Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în primăvara anului 2014.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.