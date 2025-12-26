Conform sursei citate, Iuri Sadovenko, care a deținut ultima dată funcția de viceministru al apărării, a murit joi, 25 decembrie, la Moscova.

Născut pe 11 septembrie 1969 la Jîtomîr, astăzi în Ucraina, Iuri Sadovenko a absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Riazan și s-a alăturat armatei ruse în 1990. Cariera sa a fost marcată de legăturile strânse pe care le-a avut cu Serghei Șoigu, pentru care a început să lucreze începând cu 1994, inițial ca bodyguard, pe vremea când acesta din urmă se afla la șefia Ministerului pentru Situații de Urgență.

☠️ Another former deputy of Shoigu, Colonel General Yuri Sadovenko, died suddenly in Russia. He was only 56 years old.



They say he had heart problems. Shoigu’s other former deputies were jailed for corruption and the utter plunder of the Russian army after his resignation. pic.twitter.com/Jvsxx3lkYp — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 26, 2025

El a evoluat de la bodyguard personal la asistent, apoi la șef de cabinet și a condus administrația din Moscova atunci când Șoigu a fost numit guvernator al regiunii din jurul capitalei Rusiei. Sadovenko l-a urmat pe Șoigu la Ministerul Apărării, fiind numit direct ca viceministru pe 9 ianuarie 2013. El a deținut această funcție până la 20 mai 2024, fiind demis odată cu înlocuirea lui Șoigu de la șefia Ministerului Apărării cu Andrei Belousov și lansarea unui proces de epurare.

Generalul-colonel Iuri Sadovenko a fost unul dintre comandanții invaziei ruse din Ucraina, motiv pentru care a fost plasat pe listele de sancțiuni ale Marii Britanii și Statelor Unite.

Recent, ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a decedat „în mod subit”, la vârsta de 70 de ani, după cum a anunțat Ministerul de Externe de la Moscova.

În plus, Stanislav Orlov, fondatorul și comandantul Brigăzii neonaziste Española, încorporată între timp în armata rusă și desființată oficial, a fost omorât în vila în care a locuit în ultimele luni în orașul Sevastopol, situat în Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în primăvara anului 2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE