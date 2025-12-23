Propaganda Kremlinului se încurcă în minciuni

Zvonurile despre lichidarea lui Stanislav Orlov (44 de ani), cunoscut cu numele de cod „Spaniolul”, circulau cu câteva zile înainte de anunțul cu privire la ținerea unei slujbe de pomenire în memoria lui.

Posturile de propagandă ale Kremlinului, printre care RTVI și Țargrad TV, au speculat pe fondul acestor zvonuri că „Spaniolul” a fost fie reținut sub acuzația de trafic de arme, fie „ucis în timp ce riposta în timpul arestării”. Or, cu câteva săptămâni înainte de apariția zvonurilor, un membru proeminent al Brigăzii Española, Ruslan Kazanțev (numele de cod „Altai”), fusese arestat sub acuzația de trafic de arme și apartenență la crima organizată.

Totuși, aceste speculații rostogolite pentru a modela opinia publică în funcție de propaganda Kremlinului s-au dovedit a fi false.

Indignare în comunitatea rusă prorăzboi

Potrivit canalului de Telegram Astra, Stanislav Orlov a fost ucis pe 4 decembrie în vila în care a locuit în ultimele luni în orașul Sevastopol. Imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată patru vehicule oprind pe 4 decembrie, la ora locală 12:17, în fața vilei lui Orlov și mai mulți bărbați mascați coborând din ele. Vecinii au mărturist ulterior că au auzit mai multe împușcături, iar „Spaniolul” nu a ripostat.

☠️❌The leader of Espanyol „Spanets” (Stanislav Orlov), was shot at a dacha in Sevastopol (occupied Crimea)! ASTRA found out how one of the most high-profile murders in the Z-community recently happened!



ASTRA obtained video from the scene and talked to eyewitnesses.



ASTRA… https://t.co/0k8EM2CRpo pic.twitter.com/ZIsYRnOXHs — LX (@LXSummer1) December 22, 2025

O ambulanță a sosit la fața locului abia după șase ore doar pentru a lua cadavrul. Deși surse familiarizate cu acest caz spun că Orlov a fost ucis de oameni din structurile de securitate ale Rusiei, polițiștii l-au arestat sub suspiciunea de trafic de arme și apartenență la crima organizată pe omul care avea grijă de păsările și animalele fostului comandant paramilitar.

O slujbă de pomenire pentru Orlov a fost ținută la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, sub supravegherea strictă a poliției, Gărzii Naționale a Rusiei și a altor structuri de securitate.

Unii bloggeri prorăzboi din Rusia s-au arătat indignați de asasinarea „Spaniolului”. „Azi «voluntar», mâine «bandit» – o decizie la latitudinea sistemului”, a comentat unul dintre ei.

Brigada Española

Brigada Española a fost înființată în primăvara anului 2022, la inițiativa lui Stanislav Orlov, ca parte a Batalionului Vostok al autoproclamatei Republici Populare Donețk. Nucleul acestei unități paramilitare era alcătuit din ultrași ai unor cluburi de fotbal din Rusia infestați cu ideologia neonazistă.

La rândul lui, Orlov s-a remarcat anterior ca membru al grupului ultras Red-Blue Warriors, format din susținători fanatici ai clubului de fotbal ȚSKA Moscova, și ca luptător de partea milițiilor separatiste din Donbas încă din primele zile ale declanșării războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în primăvara anului 2014.

În 2023, Brigada Española a devenit parte a companiei militare private ruse Redut, apoi, în 2024, a fost inclusă în „Corpul de Voluntari” al Ministerului rus al Apărării și redenumită oficial în Brigada 88 de Recunoaștere și Sabotaj. Presa rusă din exil a descoperit recent că brigada respectivă operează acum sub comanda GRU, spionajul militar al Rusiei.

Potrivit publicației de investigații iStories, unele activități ale Española pot fi legate de compania de stat Căile Ferate Ruse, precum și de frații Arkadi și Boris Rotenberg, doi oligarhi din Sankt Petersburg și vechi prieteni ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin. Brigada Española și-a anunțat oficial dispariția acum două luni.