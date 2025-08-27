Tânărul, identificat drept Ali K., a fost rănit în timp ce cuplul proaspăt căsătorit era escortat acasă după ceremonie. Tragedia s-a produs, se pare, din cauza unei rude a miresei.

O femeie de 47 de ani, rudă cu mireasa, a fost reținută de forțele de securitate. În grădina acesteia au fost găsite două pistoale fără licență. Procurorii au deschis o anchetă pentru a elucida circumstanțele acestui incident tragic.

Tragerea cu arme de foc în semn de celebrare este o practică frecventă la nunțile din regiunea Mării Negre din Turcia. Cu doar o săptămână în urmă, un alt bărbat a murit și alți doi au fost răniți în urma unor focuri de armă trase înainte de o nuntă în provincia Trabzon. Acea nuntă a fost anulată, iar două persoane, dintre care un ofițer de poliție, au fost reținute în legătură cu incidentul.

Etapele și tradițiile importante ale nunții turcești

Ceremonia de cerere în căsătorie („Kız isteme”) : Mirele, împreună cu părinții și rudele mai în vârstă, merge la casa părinților fetei cu flori și cadouri pentru a cere mâna acesteia. Se face o discuție și o înțelegere între cele două familii, iar cererea este oficializată prin cuvintele „Cu porunca lui Allah și cuvântul Profetului, o dorim pe fiica ta pentru fiul nostru”.

: Mirele, împreună cu părinții și rudele mai în vârstă, merge la casa părinților fetei cu flori și cadouri pentru a cere mâna acesteia. Se face o discuție și o înțelegere între cele două familii, iar cererea este oficializată prin cuvintele „Cu porunca lui Allah și cuvântul Profetului, o dorim pe fiica ta pentru fiul nostru”. Noaptea de henna : Are loc cu o zi înainte de nuntă, în casa miresei, fiind o ceremonie exclusiv feminină. Henna este aplicată pe mâinile și picioarele miresei, iar femeile cântă cântece tradiționale pentru a smulge lacrimi de la mireasă, simbolizând trecerea acesteia din casa părinților în casa soțului.

: Are loc cu o zi înainte de nuntă, în casa miresei, fiind o ceremonie exclusiv feminină. Henna este aplicată pe mâinile și picioarele miresei, iar femeile cântă cântece tradiționale pentru a smulge lacrimi de la mireasă, simbolizând trecerea acesteia din casa părinților în casa soțului. Ziua nunții : Mirele și mireasa primesc un tratament aparte, iar există obiceiul ca în camera nupțială să se verifice cearșaful cu sânge ca simbol al virginității miresei. Unele comunități păstrează acest obicei strict, iar dacă mireasa nu este virgină, nunta poate fi oprită.

: Mirele și mireasa primesc un tratament aparte, iar există obiceiul ca în camera nupțială să se verifice cearșaful cu sânge ca simbol al virginității miresei. Unele comunități păstrează acest obicei strict, iar dacă mireasa nu este virgină, nunta poate fi oprită. Zestrea miresei : Înainte sau în ziua nunții, zestrea este expusă și apoi dusă la casa mirelui. Aceasta include bijuterii și diverse obiecte de valoare, iar obiceiurile locale pot include multe cadouri reciproce între cele două familii.

: Înainte sau în ziua nunții, zestrea este expusă și apoi dusă la casa mirelui. Aceasta include bijuterii și diverse obiecte de valoare, iar obiceiurile locale pot include multe cadouri reciproce între cele două familii. Petrecerea și obiceiuri la recepție : Nunțile sunt adesea mari petreceri cu invitați mulți, unde mirii pot sta separați la o masă specială. Mireasa poartă conform tradiției ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru, simbolizând legătura cu trecutul, speranța pentru viitor, credibilitatea și puritatea/fidelitatea.

: Nunțile sunt adesea mari petreceri cu invitați mulți, unde mirii pot sta separați la o masă specială. Mireasa poartă conform tradiției ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru, simbolizând legătura cu trecutul, speranța pentru viitor, credibilitatea și puritatea/fidelitatea. Tradiții în prima zi după nuntă: Sunt obiceiuri cum ar fi „ziua vălului” sau „dezvelirea miresei,” marcând trecerea ei în viața de femeie căsătorită, cu ritualuri cum ar fi dusul miresei la fântână sau prepararea dulciurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE