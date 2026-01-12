În schimb, cadavrul a fost predat poliției în curtea ambasadei. „Un cadavru a fost găsit în interiorrul ambasadei. Orice întrebări suplimentare trebuie adresate ambasadei”, a declarat oficialul poliției. Într-o scurtă declarație, ambasada a numit bărbatul A.V. Panov și a precizat că moartea sa este „o tragedie pentru familie și cei dragi”.

Ambasada a declarat că va colabora cu autoritățile locale pentru a „accelera repatrierea rămășițelor sale în țara natală”. Ziarul local Phileleftheros a relatat că singurele informații furnizate poliției cipriote au fost că cetățeanul rus s-a sinucis și a lăsat un bilet, însă acesta nu a fost transmis autorităților cipriote, deoarece ambasada l-a trimis la Moscova.

Autoritățile cipriote „par să fi fost informate despre incident cu o întârziere de câteva ore”, a adăugat Phileleftheros. Se pare că Ministerul de Externe cipriot monitorizează acest caz.

La începutul anului trecut, șeful adjunct al Departamentului „P” din cadrul Ministerului rus al Afacerilor Interne, a cărui sarcină este să combată corupția din marile întreprinderi industriale, a fost găsit mort. Colonelul Evgheni Golovatîi s-ar fi împușcat cu arma de serviciu, relatează ziarul financiar Kommersant pe canalul său de Telegram.

Milionarul rus Boris Avakian, 43 de ani, a fost găsit mort, pe 23 septembrie, în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. El fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari, relatează portalul independent Lenta agenția RBC și Gazeta Express.



