Boris Avakian a fost șeful celei mai mari case de intermediere vamală din portul Sankt Petersburg și fost director adjunct în mai multe instituții , inclusiv al Oficiului Stării Civile din Sankt Petersburg. A fost implicat într-un dosar penal cu peste 50 de milioane de dolari în taxe vamale neplătite.

După ce a fugit mai întâi în Franța și, apoi, în Armenia, a participat la revoluția din 2018 și a lucrat în guvernul din Nagorno-Karabah, care .a încetat să mai existe la 1 ianuarie 2024, ca urmare a „operațiunii antiteroriste” a Azerbaidjanului.

A fost arestat de mai multe ori de autoritățile ruse și armene, inclusiv sub acuzația de spălare de bani și trecere ilegală a frontierei.

Autoritățile spun că a fost sinucidere, armenii resping varianta

Un nou deces misterios al unui oliharh rus a șocat opinia publică. Boris Avakian, un om de afaceri controversat, a fost găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Avakian fugise dintr-o sală de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la circumstanțele morții sale. Autoritățile ruse susțin că ar fi vorba de sinucidere, însă avocații lui Avakian și partea armeană resping această versiune.

Arest la domiciliu, fuga la Paris, căsătorie cu Mrs. World 2014

Avakian avea o istorie tumultuoasă. În 2016 a fost arestat la domiciliu în Rusia, dar a reușit să fugă la Paris. Acolo s-a căsătorit cu Iulia Ionina, câștigătoarea concursului Mrs. World 2014.

În vara anului 2018, a o cerere de renunțare la cetățenia rusă din cauza carierei sale politice în Armenia.

În ultimii ani, numele său a apărut în mai multe scandaluri de fraudă vamală. Recent, a fost din nou acuzat de înșelăciune în valoare de zeci de milioane de dolari.

„Plec la țigară” și nu s-a mai întors

În ziua morții, Avakyan a fugit din sala de judecată „pentru o țigară” și nu s-a mai întors. S-a refugiat la consulatul armean, cerând extrădarea în Armenia. La câteva ore după aceea, a fost găsit decedat.

Moartea sa ridică suspiciuni, fiind ultima dintr-o serie de decese inexplicabile în rândul elitelor ruse.

Autoritățile armene refuză să predea corpul anchetatorilor ruși, ceea ce alimentează și mai mult speculațiile. Avakian era cunoscut pentru stilul de viață luxos, mașinile scumpe și conexiunile politice.

Semnase să plece la război ca să scape de dosar, dar „s-a eschivat”

În august, procurorii ruși l-au eliberat după ce a semnat un contract cu Ministerul Apărării pentru a participa la războiul declanșat în Ucraina, dar arestarea sa a fost reluată în septembrie „din cauza eschivării de la plecarea către operațiunea militară specială”.

„A fost depusă o moțiune pentru redeschiderea cazului din cauza rezilierii acestui contract, din cauza faptului că Avakian nu a plecat în Districtul Militar Special. Instanța a audiat moțiunea, precum și chestiunea arestării preventive. Instanța s-a retras în sala de deliberări pentru a pronunța o hotărâre. În acest moment, Avakian a părăsit tribunalul și a dispărut” a explicat Daria Lebedevam șeful Serviciului de Presă al Tribunalelor din Sankt Petersburg

