„Apusuri și vise” spulberate peste noapte

La sfârșitul anului 2024, David Blundell, în vârstă de 76 de ani, și-a făcut ceea ce el numea „cadoul vieții sale”.

A plătit 160.000 de dolari australieni (aproximativ 95.000 de euro) pentru o casă plutitoare, botezată sugestiv „Apusuri și vise”. Planul său era să rămână ancorat pe pitorescul râu Noosa pentru restul zilelor.

Situația a luat însă o întorsătură dramatică atunci când Maritime Safety Queensland (MSQ) a impus o nouă reglementare.

Conform acesteia, ambarcațiunile mai lungi de cinci metri pot staționa pe râu și în apele adiacente pentru un maximum de 28 de zile pe an.

Fără soluții viabile

Pentru Blundell, noua regulă a însemnat un blocaj total. Relocarea casei pe o altă apă implica niște costuri logistice uriașe, pe care nu și le putea permite.

Pe de altă parte, ignorarea legii ar fi atras o amendă usturătoare de 33.380 de dolari australieni (circa 19.000 de euro).

„Nu poți forța brusc oamenii care trăiesc pașnic și legal pe râu să plece”, a declarat bărbatul pentru publicația Daily Mail, exprimându-și nedumerirea și frustrarea față de lipsa de opțiuni.

Licitația disperării: de la 95.000 de euro la 2 dolari

Transformând-o dintr-un bun de valoare într-o povară imposibil de susținut, legislația a prăbușit piața acestor locuințe pe apă.

Nemaiavând altă ieșire, pensionarul a scos ambarcațiunea la licitație cu un preț de pornire de 1 dolar australian. În final, casa a fost vândută pentru doar 2 dolari.

„E îngrozitor. Peste noapte, această decizie face ca aceste ambarcațiuni să fie lipsite de valoare. Mulți oameni își pierd toate economiile pentru pensie, iar toate acestea vor schimba complet fața acestui râu”, a mărturisit septuagenarul.

Se cere intervenția guvernului

Drama lui David Blundell este împărtășită de alți 24 de proprietari de case plutitoare de pe râul Noosa. Aceștia s-au mobilizat pentru a cere guvernului statului Queensland să intervină.

Proprietarii solicită fie anularea reglementărilor care le distrug investițiile, fie acordarea de despăgubiri financiare juste pentru pierderile suferite.

