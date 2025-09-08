Dragoș Lujinschi a făcut aceste afirmații în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster, după ce fusese condamnat în decembrie la 16 luni de închisoare pentru apeluri abuzive către serviciile de urgență.

Pentru a evita deportarea, românul a susținut că negociază un contract cu Manchester City și că intenționează să cumpere un club de fotbal împreună cu „partenerul de afaceri” Bernardo Silva, internațional portughez al echipei lui Pep Guardiola.

Pe Facebook, Lujinschi se laudă că este jucător al echipei City din decembrie 2023!

Lujinschi a declarat că „l-a contactat pe Bernardo Silva pentru a găsi un post de antrenor și pentru a investi în cluburi mai mici, cu scopul de a ajuta Premier League”.

Bernardo Silva are 100 de selecții și 13 goluri la națională, cu care a cucerit Liga Naționilor în 2018 și 2025. La City, unde joacă din 2017, are, printre altele, 6 titluri, Liga Campionilor (2023) și CM al cluburilor (2023). Foto: Profimedia

El a adăugat: „Există posibilitatea să semnez un contract cu ei. Aceste perspective ar fi ruinate dacă aș fi extrădat”.

Românul s-a mai temut că va fi abuzat într-o închisoare franceză și că își va pierde locuința și locul de muncă din Marea Britanie.

În mai 2019, Lujinschi ar fi fost prins transportând ilegal migranți în Franța. Ulterior, a lucrat la o fermă lângă Colchester, aprovizionând supermarketurile cu fructe și legume.

În decembrie 2024, el a fost condamnat pentru apeluri abuzive la serviciile de urgență.

Lujinschi s-a comportat violent când a fost arestat, lovind „cu sălbăticie” ușa dubei de poliție.

Judecătoarea Annabel Pilling a respins afirmațiile lui, considerându-le „deloc plauzibile”. Ea a dispus extrădarea sa în Franța, unde riscă 2 ani de închisoare pentru trafic de persoane.



