Greșeala făcută de proprietar

Cei care trebuiau să-i cumpere casa nu au făcut-o niciodată. Și de atunci, o ocupă ilegal. Nici chiriași, nici proprietari. O cale de mijloc care „devorează viața” lui Christophe Morin, originar din regiunea Loudéac.

În septembrie 2023, bărbatul a decis să se mute în Normandia cu serviciul, motiv pentru care a pus în vânzare locuința din Saint-Vran, al cărui proprietar era de 8 ani.

„Mi s-a părut perfect normal acest cuplu și nici măcar nu a negociat prețul de vânzare. El trebuia să lucreze la un abator, iar ea într-un azil de bătrâni”, povestește Morin.

Proprietarul a oferit un plan de plată în rate. Adică, primirea prețului casei sub forma unor plăți lunare de 1.000 de euro timp de 5 ani. „Și la sfârșitul termenului, încă o plată de 50.000 de euro.” Greșeala proprietarului? Le-a dat cheile casei celor doi soți, înainte de finalizarea vânzării, pentru a permite cuplului să se mute.

Strategia așa-zișilor cumpărători

„Se grăbeau foarte tare. Mi-au spus că deja au părăsit vechea lor locuință. Am trecut și eu prin momente dificile în viață și am vrut să-i ajut permițându-le să se mute, înainte de a semna toate actele de vânzare-cumpărare”, a precizat șoferul de TIR.

Lucrurile însă s-au deteriorat rapid după ce s-au mutat în casă în septembrie 2023: „Au început să se certe. La ultima noastră întâlnire cu notarul, banii nu fuseseră încă transferați pentru finalizarea vânzării. Au continuat să găsească scuze, spunând că nu va dura mult. Așa că contractul final de cumpărare nu a fost semnat.” Așadar, proprietarul casei este în continuare Morin.

Situația a devenit rapid din ce în ce mai complexă: conflicte privind curățarea coșurilor de fum și „rate plătite cu întârziere și uneori la jumătate”, pentru ca, într-un final, soții să nu mai achite deloc luni întregi.

Când s-a interesat despre situația lor, ceea ce a aflat l-a șocat pe Morin: vechea lor locuință era devastată, nu plătiseră chiria de câteva luni și plecaseră înainte de sosirea executorului judecătoresc, jefuind întreaga casă. Se pare că la fel procedaseră și cu o altă locuință.

Scos din locuința care îi aparține

După ce a încercat să discute cu ei, să-i avertizeze și să recupereze sumele neplătite cu ajutorul unui executor judecătoresc, Christophe Morin a decis să acționeze altfel: „Recunosc, am intrat în casă peste ei de mai multe ori să văd în ce stare este locuința. Jandarmii m-au dat afară, dar sunt încă proprietarul.”

Locuința este într-o stare deplorabilă: foarte murdară, cu gunoaie peste tot. „Nu-mi pot imagina cât mă va costa să pun casa în ordine. Era impecabilă înainte să sosească ei”, se plânge proprietarul.

„Nu putem interveni”

Contactat, primarul orașului Saint-Vran, Évelyne Gaspaillard, a confirmat că a aflat de această problemă în urmă cu câteva zile: „Acestea sunt chestiuni private. În afară de a sfătui ambele părți să angajeze avocați, nu putem interveni.”

În prezent, proprietarul se pregătește să depună o plângere la poliție pentru „ocupare ilegală”. Procedurile sunt în curs și la tribunalul din Saint-Brieuc.

„Pot apoi să contactez Poliția pentru a-i evacua”, spune Morin. El acceptase această vânzare pentru a achita alte datorii.

Odată ce problema va fi rezolvată, Christophe plănuiește să scoată proprietatea din nou la vânzare, astfel încât să nu mai audă niciodată de ea.

În 2024, fără acoperiș deasupra capului, doi părinți și copiii lor, opt la număr, au pătruns într-o casă veche, neocupată, din orașul francez Poitiers, s-au adăpostit în ea și au început să o renoveze. Însă ulterior, proprietarii au chemat poliția, relatează versiunea online a ziarului francez La Nouvelle République.



