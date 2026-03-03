O succesiune de tragedii

Într-o zonă care înregistrează de obicei între 12 și 15 accidente mortale pe an, trei vieți au fost secerate în interval de doar câteva săptămâni în apropierea viaductului Caronte (A55), la Martigues. Pentru comandantul Rémi Labedade, deși configurația locului este una sensibilă, factorul uman este principala cauză.

„Locuitorii din Martigues pot sta liniștiți, viaductul nu este mai predispus la accidente decât alte sectoare. Ne confruntăm cu o succesiune nefericită de evenimente, cauzată de comportamente deviante”, a explicat polițistul.

Micuțul, victima unei staționări „inexplicabile”

Comandantul a revenit asupra circumstanțelor tragice ale acestor accidente, ilustrând diversitatea cauzelor. Prima dramă, petrecută în decembrie, a luat viața unui băiețel de 2 ani. Cauza: un șofer român staționat pe banda de urgență a viaductului pentru a-și petrece noaptea acolo.

„Este un comportament inexplicabil. De ce nu a mai parcurs încă 10 kilometri pentru a merge într-o parcare sau benzinărie?”, se întreabă Rémi Labedade. Un tată, care venea duminică dimineața, a pierdut controlul volanului și a izbit în plin camionul. Din păcate, copilul a murit în urma impactului.

Celelalte accidente nu sunt mai puțin importante: un pieton care a încercat să traverseze benzile viaductului pe 1 ianuarie și, mai recent, un șofer care s-a autoaccidentat mortal. „Era pozitiv la alcool, la stupefiante și se afla la telefon cu partenera sa în momentul impactului”, dezvăluie comandantul.

„Gazul de râs”, tot mai folosit de unii șoferi

Dincolo de alcool și droguri, Poliția Rutieră (CRS) este îngrijorată de un fenomen în plină expansiune: consumul de protoxid de azot („gazul de râs”) la volan. Este un produs extrem de periculos, deoarece efectele sale sunt pe cât de scurte, pe atât de puternice.

„Este un fenomen în plină expansiune. Efectele sunt foarte scurte, între 15 și 20 de minute, iar după o oră nu mai poate fi detectat în sânge”, avertizează Rémi Labedade. La locurile accidentelor, forțele de ordine găsesc tot mai des aceste flacoane perforate, dovezi ale unei asumări fatale a riscului: „Vedem, din păcate, persoane care consumă în timp ce se află la volan.”

