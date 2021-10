„E printre puţinele dăţi când folosesc pagina aceasta pentru a posta altceva decât copii, pisici, glume, flori, «râzăcioşenie». Nu că ar fi fost mereu totul lapte şi miere, dar un zâmbet atrage alt zâmbet, iar scopul meu a fost, întotdeauna, să aduc bucurie. Din păcate, acum e diferit”, a notat Cristina Cazacu pe pagina sa de pe Facebook.

Când vezi că orice sacrificiu e în zadar, renunţi şi tu, un munte de speranţă, să mai crezi. Mor oameni. Mulţi sunt tineri, n-au apucat să ajungă la jumătatea drumului. Medicii sunt neputincioşi să-i salveze, în ciuda tuturor eforturilor. Dr. Cristina Cazacu, purtător de cuvânt SJU Pitești:

Doctorița a menţionat că se adresează în special celor care încă nu cred în COVID.

„Vă dau un singur exemplu, al unui tânăr care a ajuns târziu la spital. Foarte târziu. În ziua în care i se îndeplinea, poate, cel mai mare vis, soţia lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat. Nu a apucat să afle că e tată. Noaptea trecută a murit. Am plâns. Am plâns ca pentru fratele meu, tatăl meu, oamenii mei cei mai dragi. Plâng şi acum. Nu am crezut că vom ajunge aici, atât de departe”, a completat medicul.

„V-aș lua o zi în secția ATI, să vedeți prețul dezmățului”

Cazacu a menţionat că nu a crezut că „românii pot fi atât de nepăsători”

„Destrăbălarea e la cote maxime, indiferent de oră, indiferent de consecinţe. V-aş lua o zi în Secţia ATI, să vedeţi preţul dezmăţului. Mă opresc. Vă doresc ce vreau şi pentru mine, să nu mai primesc, dar să nu mi se ia nimic din ce am!”, a conchis medicul.

