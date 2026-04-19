Fugar din top 10 Europol, capturat în Mexic

János Balla, în vârstă de 48 de ani, a fost arestat în Mexic, fiind considerat unul dintre cei zece fugari cei mai căutați din Europa.

Bărbatul era dat în urmărire printr-o alertă roșie de Interpol și un mandat de arestare emis de Europol. Sursa foto: eumostwanted.eu

Anunțul a fost făcut de ministrul securității din Mexic, Omar García Harfuch, care a precizat că bărbatul folosea identitatea falsă „Dániel Takács”.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

Condamnat pentru trafic de droguri

Capturarea a avut loc în statul Quintana Roo, în urma unei operațiuni desfășurate cu sprijinul forțelor de ordine mexicane, al armatei și al autorităților din Ungaria.

János Balla fusese condamnat la 6 ani de închisoare în Ungaria pentru trafic de droguri și substanțe psihotrope. Potrivit autorităților, acesta a condus o grupare criminală organizată responsabilă de trafic de cocaină și MDMA (ecstasy), activă cel puțin între vara anului 2014 și aprilie 2015.

Gruparea achiziționa substanțele de la un furnizor și le distribuia ulterior.

Cum a fost prins János Balla

În urma unor investigații, autoritățile au reușit să îi identifice deplasările în municipiul Benito Juárez, unde a fost în cele din urmă reținut.

#Nacional | 🚨 CAE EN QUINTANA ROO UNO DE LOS MÁS BUSCADOS DE EUROPA



Autoridades mexicanas detuvieron a János Balla, identificado como uno de los 10 criminales más buscados en Europa y con ficha roja de Interpol. pic.twitter.com/Vhh3wsCsEx — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) April 18, 2026

După arestare, acesta a fost predat Instituto Nacional de Migración, care urmează să analizeze situația sa și să inițieze procedura de expulzare controlată către Europa.

Arestarea maghiarului face parte din strategia autorităților mexicane de combatere a criminalității organizate, promovată de președintele Claudia Sheinbaum. Operațiunile împotriva traficului de droguri au fost intensificate în ultima perioadă, în contextul unor acțiuni împotriva liderilor cartelurilor.

Recent, șeful mafiei Camorra, Roberto Mazzarella, unul dintre cei mai periculoși fugari din Italia și liderul clanului cu același nume, a fost capturat de carabinieri într-un resort de lux din Vietri sul Mare, unde se ascundea alături de familie. Operațiunea a fost coordonată de procurorii antimafia din Napoli.

