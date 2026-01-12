Gigi Nețoiu, supranumit „Comandantul” în perioada sa activă în fotbal, a investit masiv în agricultură, înființând în 2025 ferma „Black Angus Danubius” la Cetate (județul Dolj).

Din cauza ploilor torențiale, mai mult de jumătate din fermă a fost acoperită de apă, iar curentul electric a fost întrerupt, punând în pericol viața animalelor.

„Vrem să salvăm animalele, dar nimeni nu ne ajută”, a declarat Nețoiu. Situația devine cu atât mai dificilă cu cât câteva dintre animalele de rasă, incluzând vaci Black Angus și oi, au murit din cauza condițiilor extreme.

Ferma lui Nețoiu are o suprafață de 180 de hectare, unde crește 1.500 de vite Black Angus, peste 600 de oi și 200 de capre. Majoritatea muncitorilor sunt veniți din Asia.

Nețoiu a solicitat sprijin financiar din partea statului, sub formă de subvenții, pentru a-și menține afacerea pe linia de plutire.

Fostul patron de la Rocar, Universitatea Craiova și Dinamo, ultima dată la FC Voluntari, Gigi Nețoiu a candidat, la începutul lunii decembrie, la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei. S-a clasat pe locul 8, fiind votat de doar 1.104 oameni.

În interviul acordat Libertatea înainte de alegeri, Gigi Nețoiu a spus: „Cred că jumătate din români ar trebui să facă închisoare, te aduce cu picioarele pe pământ”

