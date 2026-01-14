Val de aer polar din Câmpia Rusă: revine gerul în România

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, de la sfârșitul săptămânii un nou val de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Conform prognozei, noaptea de vineri va fi mai rece decât cea precedentă, cu ger mai ales în Moldova, local în Muntenia, Dobrogea și în jumătatea estică a Transilvaniei.

Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, precipitații mixte local la munte și în Transilvania, iar în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea vor predomina ninsorile. Izolat, sunt posibile depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între -11 și 7 grade Celsius, iar cele minime între -13 și 1 grad Celsius, cu valori ai scăzute în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei.

Sâmbătă, gerul va fi prezent ziua în nordul Moldovei, iar noaptea în nordul, centrul și estul țării, local în sud și izolat în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, iar doar izolat vor fi ninsori slabe în zona montană și în extremitatea de sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-vestul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -11 și 4 grade Celsius, iar cele minime între -15 și -4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

-18 grade Celsius în mai multe zone din țară

Duminică, valorile termice vor continua să scadă, în special pe timpul nopții. Va fi ger ziua în nordul Moldovei, iar noaptea în mare parte din țară.

Cerul va fi variabil, iar doar în extremitatea estică a Dobrogei vor fi ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în sud-vestul și sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între –10 și 1 grad Celsius, iar cele minime între –18 și –6 grade. Pe alocuri, se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură.

Rusia, lovită de geruri extreme: temperaturi de până la -40 de grade Celsius în următoarele zile

În intervalul 14 – 18 ianuarie, vremea rece se va instala în majoritatea regiunilor Rusiei, iar temperaturile pot coborî până la -40 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că cele mai dramatice scăderi de temperatură sunt așteptate în Ural și Siberia, însă și locuitorii Moscovei trebuie să se pregătească pentru condiții dificile, potrivit unei analize publicate de Izvestia.

În capitală sunt prognozate geruri de până la -25 de grade Celsius, a declarat Alexander Șuvalov, directorul Centrului de prognoză Meteo.

„Pe 15 ianuarie, sub influența unei mici depresiuni din sud și sud-est, care va afecta în principal regiunea Volgăi, temperatura va crește ziua până la -8…-10 grade. Vineri, 16 ianuarie, este așteptată o evoluție anormală a temperaturilor pe parcursul zilei, o creștere semnificativă a presiunii atmosferice, o schimbare a direcției vântului spre est și o scădere a temperaturii până la -18…-20 de grade seara. În noaptea de sâmbătă, temperatura ar putea ajunge la -25 de grade”, a explicat Șuvalov.

În regiunea Moscova, temperaturile diurne vor fi cuprinse între -7 și -12 grade Celsius, iar noaptea pot coborî până la -17 grade Celsius.

În sudul Rusiei, vremea va fi neobișnuit de rece pentru această zonă. În unele regiuni din Crimeea și Kuban, temperaturile pot scădea până la -10…-12 grade, spune Șuvalov. Frig intens este așteptat și în:

Ciukotka – până la -32 de grade

Yakutia continentală – până la -35 de grade

Transbaikalia – aproximativ -30 de grade

Ținutul Primoriei – până la -30 de grade

Zonele unde sunt așteptate ninsori semnificative sunt regiunile insulare din Extremul Orient rus.

