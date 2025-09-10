Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare

Victor Micula a fost acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Alături de el, au fost judecați patru polițiști din cadrul Poliției Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Ancheta a început în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor DGA Bihor. Aceștia au descoperit modul în care cei patru polițiști au devenit complici la ilegalitățile comise de Victor Micula.

Detalii despre implicarea polițiștilor

Camelia Erdei a fost acuzată că i-a oferit informații lui Micula și că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI.

Alin Zanca și Claudiu Rengle au fost acuzați că au abuzat de funcții, iertându-l pe Micula de o amendă când a intrat cu mașina pe o zonă pietonală din Oradea.

Ovidiu Vaida a fost acuzat că l-a implicat pe Micula într-o acțiune de prindere în flagrant a unui suspect.

Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze el un pasager din maşina interlopului, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde, culmea, tânărul a asistat şi la întocmirea actelor, ba chiar şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte

Decizia Tribunalului Bihor

În data de 10 septembrie, Tribunalul Bihor a pronunțat sentința pentru Victor Micula și cei trei polițiști implicați: Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle.

Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație, iar o alta a fost prescrisă. A fost însă condamnat pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Pedeapsa a fost contopită cu o condamnare anterioară, rezultând 3 ani și o lună de închisoare cu executare.

Condamnarea anterioară se referă la faptul că „în mai 2024, Micula jr. a fost condamnat definitiv la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

Pedepse pentru polițiștii complici

Camelia Erdei a primit 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI. I s-a interzis dreptul de a ocupa funcții în Poliția Română timp de 2 ani.

Alin Claudiu Zanca a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. Și lui i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliție timp de 2 ani.

Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, a primit 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și aceeași interdicție de a ocupa funcții publice timp de 2 ani.

Toți inculpații au fost obligați să plătească cheltuieli judiciare între 3.000 și 5.000 de lei fiecare.

Decizia nu este definitivă

Hotărârea Tribunalului Bihor poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Apelul va fi judecat la Curtea de Apel Oradea.

Cazul lui Victor Micula și al polițiștilor implicați a atras atenția opiniei publice datorită gravității faptelor și a poziției sociale a inculpaților. Decizia Tribunalului Bihor reprezintă un pas important în acest caz complex de corupție și abuz de putere.

