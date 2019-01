Jurnalista BBC, Emily Maitlis, își începe întrebarea spunând că „liderul dvs a fost găsit vinovat de corupție, din acest motiv nu i s-a permis o funcție (nr de premier). Și acum țara dvs încearcă să dea amnistie pentru a le permite politicienilor corupți să fie liberi”.

„Ce fel de semnal este acesta?”, întreabă jurnalista.

Ministrul român răspunde vorbind despre problema condițiilor din penitenciarele românești încercând în acest fel să motiveze amnistia.

„Vreau să spun că una dintre cele mai dificile probleme pentru România este chestiunea penitenciarelor. Există o procedură de infringement legate de suprapopularea penitenciarelor și luăm în calcul posibilitatea de a încerca să găsim solții care să ofere condiții mai bune pentru cei care sunt în închisori. Din acest punct de vedere ne gândim la posibilitatea de a utiliza dispozitive electronice care să le permită condamnaților…”, răspunde Meleșcanu, care este întrerupt de jurnalista care îi ia interviu.

„Haideți, domnule. Discutăm aici despre practici politice corupte și dacă guvernul va da o amnistie pentru acei politicieni care sunt găsiți vinovați. Asta e absurd!”, spune Emily Maitlis.

Meleșcanu continuă să-și susțină punctul de vedere, spunând că oricât de absurd pare, mai multe țări au astfel de practici. „Poate vi se pare absurd, dar vă pot asigură că din când în când, în toate țările, dacă lucrurile nu merg bine din punct de vedere al Codului Penal, există posibilitatea să luăm în calcul soluții alternative”.

Romania’s foreign minister says an amnesty for his country’s corrupt politicians may be „an alternative solution” to relieve their overcrowded prisons@maitlis | @teodormelescanu | #newsnight pic.twitter.com/aTgwtVGEzC

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) January 7, 2019