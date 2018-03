De la 1 martie salariile medicilor au fost mărite cu aproximativ 20%. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, declara recent că, începând de joi, salariile tuturor medicilor şi asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

Salariile medicilor se schimbă, obiceiul românilor nu. Așa se face că deși lefurile cadrelor medicale vor fi mai mari, oamenii nu vor renunța să le dea “câte-o atenție”, fie că vorbim de cadouri, fie că vorbim de bani. Cel puțin asta ne-au declarat. Am întrebat 10 români dacă au dat vreodată bani medicilor. Cei mai mulți au admis, asumați și sinceri, că da… și nu doar o dată. Și că vor continua să meargă la medici cu ”o atenție”, în ciuda faptului că acestora le-a crescut salariul la un nivel european.

De ce o fac? De ce o vor face? Mulți consideră că dând bani personalului medical vor fi tratați cu mai multă atenție. Alții susțin că “a da bani la doctor” a devenit un obicei, deși recunosc că nu e normal. Există și voci care spun că nu le-a cerut nimeni bani în spitale, iar medicii și-au făcut treaba ireproșabil. De asemenea, există și medici care luptă cu acest “flagel” al românilor și refuză să primească bani după operații.

Iată ce răspunsuri am primit la întrebările “Ați dat vreodată bani la medic?” și “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical”

Reporter: “Ați dat vreodată bani la medic?” Romeo, 48 de ani: “Da, am dat medicilor cadou, ca recunoștință. Nu este un obicei, este ca o recunoștință pentru dânșii. Dacă ai plăcere le dai, dacă nu, nu. Mărirea salariilor este o măsură binevenită. Dar e cam puțin pentru ceea ce fac ei ”.

Ion Oprea, 81 de ani: “Fără bani nu se face nimic. M-am operat de apendicită și m-a costat 20 de milioane. Am dat 5 milioane la anestezist și 15 la doctor… la spital de stat. Și m-a tăiat pe toată burta. Până nu dai bani, nu faci nimic. Medicii buni au plecat, au rămas ăia care nu sunt bazați pe ei, ci doar pe ciubuc”

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Iordache, 68 de ani: “Ooo, da’, ce numai o dată? Am dat, nu vă pot spune cât. Am dat la toată lumea, de la cearșaf până la… Mărirea salariilor medicilor este ceva aberant. Ei zic așa să stopeze asta ( obiceiul de a da bani doctorilor- n.r.), dar nu cred eu că pot să rezolve mare lucru. Așa suntem învățați. E genetică treaba asta”.

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Gheorghe Niculescu, 72 de ani: “Am dat, am dat și nu doar o dată. Nu dăm, nu se uită la noi”. R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Gheorghe Niculescu, 72 de ani: “Nu le-a făcut bine, că ei cât iau șpagăăă.. păi e fraieri să nu ia, să bage în buzunar? Tot vor lua, că așa e românul învățat”.

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Nicu, 45 de ani: “Da, am dat sub orice formă, o atenție, una mica, se dă. Încă se practică”. R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Nicu, 45 de ani : “E o măsură bună, dar trebuie să se umble le educație. Lumea o să dea în continuare, ca să fie mai sus decât alții”.

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Ema, 44 de ani: “Ești nevoit, din bun simț, deși nu este ok, dar asta e. Din păcate nu o să renunțăm la acest obicei”.R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Ema, 44 de ani. “Cred că este foarte ok mărirea, dacă s-ar duce bolnavii fără să mai bage bani în buzunar”

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Tudorina Frânculeasa , 83 de ani: ”Nu am dat și am avut trei medici excepționali. Mă rog de sănătatea lor”. R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Tudorina Frânculeasa , 83 de ani: “Trebuie să le dea că muncesc și au grijă de bolnavi, că există câte unul mai așa, probabil nu are conștiință, dar e păcat să nu le mărească. Și lor, și profesorilor”.

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Ecaterina Bica, 63 de ani: “Am dat, că știam că trebuie”. R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Ecaterina Bica, 63 de ani: “E normal. Ei au mare responsabilitate. Să aibă 3.000 de euro, 4.000 de euro un medic chirurg că stă și 6 ore într-o operație și ei toată viața învață, se perfecționează”.

R: “Ați dat vreodată bani la medic?” Georgeta Mușat, 60 de ani: “Nu, n-am dat. Nu mi s-a cerut. Am un băiat bolnav, dar a fost tratat foarte bine”. R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Georgeta Mușat, 60 de ani: “Este foarte bună, să sperăm că nu o să mai fim nevoiți să scoatem bani din buzunar noi pacienții”.

R: “Ce părere aveți despre mărirea salariilor personalului medical?” Olga Stan, 62 de ani: “Bine ar fi să le dea cât să îi mulțumească, ca să nu trebuiască să mai participăm și noi cu o cotă”.

