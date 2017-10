Inventivitatea medicului neonatolog Cătălin Cîrstoveanu, îngerul copiilor” de la Spitalul ”Marie Curie” București, a depășit de mult granițele țării. În dorința neobosită de a crea cele mai bune și sigure condiții de viață pentru bebelușii în stare foarte gravă din Secția de Terapie Intensivă pe care o conduce și pentru a putea interveni din prima secundă dacă starea micuților s-a degradat, a instituit un sistem unic în spitalele din lume, căruia îi spune ”ochi de supervisor”. Medicul vrea să își prezinte modelul unicat și prietenilor săi din Statele Unite ale Americii.

Saloanele în care se află bebelușii de la Terapie Intensivă sunt supravegheate permanent și imaginile sunt transmise pe 18 monitoare. Pe al 19-lea monitor sunt prezentate, la dimensiuni mult mai mari, imagini cu copilul în starea cea mai gravă. Deasupra acestor monitoare sunt alte ecrane, mai mici, unde sunt urmăriți parametrii vitali, saturația de oxigen și pulsul fiecărui bebeluș în stare gravă din Secția de Terapie Intensivă a Spitalului ”Marie Curie”. Orice modificare în starea unui copil pornește alarma, care nu seamănă cu cele pe care oamenii le cunosc deja, ci sunt unele speciale. Acest sistem de supraveghere este unic pentru secțiile de terapie intensivă din spitalele lumii. Asta pentru că era nevoie de o supraveghere specială, iar ”nevoia te învață”, spune ”îngerul copiilor” sau ”doctorul inimilor”, cum îi spun lui Cătălin Cîrstoveanu părinții bebelușilor.

”Sigur că am dezvoltat și lucuri pe care nu le-am văzut în alte părți, cum ați spus dumneavoastră, ați văzut niște monitoare senzaționale. Nu sunt mofturi. Știți, nevoia te învață. Și pentru că nu am stat suficient, pentru că nu poți să vezi tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru că oricând unde este om, există binele, poate fi și o greșeală, oricând se poate întâmpla o greșeală. Am vrut să creem un alt ochi în acel loc, care să fie un «ochi de supervisor», care să ajute la prevenirea problemelor serioase. Uneori se întâmplă și probleme grave. Am vrut să prevenim aceste probleme grave, fie din partea medicilor, fie din partea asistenților, fie din partea părinților. Noi lăsăm părinții în salon lângă copii pentru că, chiar dacă este și un risc, este în avantajul copiilor”, explică medicul, într-un interviu pentru Libertatea.

Medicul spune că nu a mai văzut un astfel de sistem în niciun spital din lume în care a ajuns, nici în America și nici în Europa.

”Nu l-am mai văzut, ei se uită, văd grafice, au monitore din diverse zone. Am zis că trebuie să vizualizăm direct copiii, semnele vizuale. Încercăm să introducem alarme din toate zonele. Este un sistem de alarmare diferit de cele obișnuite, semnalele apar de oriunde. Nu am văzut în Europa, iar prietenul meu din Statele Unite a zis că vor veni să vadă acest model”, mai spune medicul.

