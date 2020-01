De Răzvan Mihalașcu,

UPDATE 09:00: Televiziunea de stat din Iran a anunțat miercuri că cel puțin 80 de „teroriști americani” au fost uciși în urma atacului cu rachete balistice, lansat de Teheran asupra a două baze militare americane din Irak.

UPDATE 08:30: Ministrul iranian al Telecomunicațiilor, Mohammad Javad Azari Jahromi, a trimis un mesaj amenințător, cel mai probabil, la adresa Statelor Unite, în urma atacurilor cu rachete asupra militarilor americani desfășurați în bazele din Irak.

„Plecați naibii din regiunea noastră”, a scris oficialul iranian pe Twitter.

Potrivit CNN, un oficial din cadrul Armatei SUA a declarat că militarii americani au fost avertizați din timp referitor la atacul balistic și au avut timp să dea alarma. Oamenii aflați în zonele de risc s-au refugiat la timp în buncăre, a adăugat oficialul american.

De asemenea, reprezentanții irakieni au precizat pentru CNN că nu au fost înregistrate victime în rândul forțelor de securitate irakiene în urma atacului asupra bazelor al-Asad și Erbil.

Atacul cu rachete a durat aproape 30 de minute, începând la ora locală 01.45. Au fost lansate nu mai puțin de 22 de rachete balistice, dintre care 17 au lovit baza Al-Asad. Două dintre acestea nu au explodat. Alte cinci proiectile au lovit oraşul Erbil, noteazăBBC.

Peste 12 rachete au fost lansate de pe teritoriul Iranului asupra bazelor Ain al-Assad şi Erbil. Pe Twitter au apărut primele imagini cu atacul cu rachete lansat de Iran.



