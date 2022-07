O înregistrare video pe larg distribuită de mass-media moscovite și preluată de HotNews arată cum încearcă Rusia să-i atragă pe străini în țară, promițând, printre altele, „femei frumoase, vodcă și gaz ieftin”.

Clipul, distribuit masiv de canalele de Telegram controlate de Kremlin, a fost descoperit de jurnalista Fatima Tlis, de la cunoscutul post de radio Vocea Americii.

„Dacă nu ar fi fost promovat de ruși, aș fi crezut că e satiră”, a scris jurnalista pe Twitter.

State-controlled Telegram channels wont stop bragging about this video. Not sure who is the creator. But wow, just watch it. If the Russians didnt promote it, Id think this was a satire. Why do they think this could attract foreigners to move to Russia? “Winter is coming.” pic.twitter.com/xSvK5utxF9