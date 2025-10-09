Vladimir Putin a recunoscut vina cu ocazia unei întâlniri cu liderul azer Ilham Aliev la Duşanbe, capitala Tadjikistanului, unde ambii participă la un summit al unor foste colonii sovietice.

Un avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines plecat de la Baku la Groznîi s-a prăbuşit pe 25 decembrie 2024 după ce a fost lovit de rachete ale apărări aeriene ruse. Deviat spre Kazahstan pentru a ateriza, avionul a căzut în cele din urmă în vestul acestei țări, iar 38 din cele 67 de persoane aflate la bord și-au pierdut viaţa.

Rusia a dat inițial vina pe Ucraina, dar Azerbaidjanul nu a acceptat această acuzație. Ulterior, Putin l-a sunat pe Aliev și a prezentat scuze, dar nu și-a asumat vina, în pofida presiunilor conducerii de la Baku.

Ilham Aliev a criticat regimul de la Moscova pentru că a încercat să „muşamalizeze” incidentul și a insistat să-și recunoască vina. Insistențele lui Aliev nu au fost bine primite de Kremlin, care a generat o serie de tensiuni cu Baku.

