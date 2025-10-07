Analiștii de la ISW au ajuns la această concluzie în urma unei noi teorii răspândite de Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse. Conform unui scenariu imaginat de SVR, Marea Britanie ar pregăti o provocare sub steag fals în porturi europene pentru a da vina pe Rusia.

„Utilizarea de către Kremlin a afirmațiilor repetate ale SVR despre evenimente false are ca scop influențarea atitudinii publicului rus față de Occident”, se arată în ultimul raport al ISW privind războiul din Ucraina.

Astfel de declarații din partea serviciilor secrete rusești, coroborate cu atacurile continue, evidente și secrete ale Moscovei asupra statelor membre NATO, cum ar fi sabotajul, interferențele cu sistemele de război electronic, bruiajul GPS, incendierea și provocările aeriene, sugerează că Rusia „desfășoară aparent pregătiri concertate” ca parte a unei faze de creare a condițiilor pentru acțiuni militare, notează analiștii de la ISW.

Cu toate acestea, ISW menționează că nu vede deocamdată indicii clare de pregătire activă pentru un „conflict iminent” cu NATO.

Însă regimul de la Moscova implementează de regulă planuri pe termen lung. Așadar, potrivit analiștilor de la ISW, discursul anti-occidental rostogolit în ultimul timp dinspre Moscova ar putea face parte din pregătirile pentru un viitor război împotriva NATO. În afară de discurs, Kremlinul recurge la unele acțiuni concrete, cum ar fi reorganizarea districtelor militare de la granița de vest a Rusiei și înființarea de baze militare la granița cu Finlanda.

„Rusia încearcă să forțeze Europa să reducă sau să înceteze eforturile actuale de consolidare a apărării sale, de teama că aceste eforturi vor provoca un atac rusesc”, mai constată ISW.

De altfel, deranjat de reînarmarea Europei, decisă în urma lansării invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Vladimir Putin a amenințat săptămâna trecută „cu contramăsuri” și s-a lăudat – pentru mobilizarea societății ruse și intimidarea europenilor – că are „cea mai capabilă” armată din lume, nu „un tigru de hârtie”, așa cum a declarat președintele american Donald Trump.

În ultima lună, Rusia și-a intensificat semnificativ provocările la adresa statelor membre NATO, notează The Moscow Times, referindu-se la incursiuni cu drone în spațiile aeriene ale Poloniei și României, precum și la incursiuni cu avioane de luptă în teritoriul Estoniei.

În plus, Danemarca, Franța, Germania, Lituania, Norvegia și Suedia s-au confruntat cu incidente cu drone deasupra unor infrastructuri civile și militare. În aceste condiții, Danemarca și Germania au acuzat Rusia că duce un război hibrid împotriva lor.

