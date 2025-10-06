Cuprins:
Acuzațiile aduse de Merz
Cancelarul german a declarat că Putin vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.
„El duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor’, a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv, citat de DPA.
El a adăugat că: „de aceea sprijinim Ucraina”. Merz a explicat că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.
Când a fost întrebat dacă Putin duce un război împotriva Germaniei, Merz a răspuns: „El duce un război hibrid împotriva noastră”.
Reacția cancelarului Germaniei pe subiectul privind înmulțirea incidentelor cu drone
Referitor la înmulțirea incidentelor cu drone în Germania și în întreaga Europă, Friedrich Merz a spus că este cunoscută „amenințarea”, menționând că Putin vrea să intimideze și să insufle frică.
„Nu ne vom lăsa intimidați, ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei amenințări”, a afirmat Merz.
Merz se gândește să îl sune pe Putin
Întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin, cancelarul german a spus că „bineînțeles, mă gândesc la asta”.
Dar el a mai adăugat: „Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri și mai dure împotriva Ucrainei”.
