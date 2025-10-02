Într-un discurs ținut joi la Forumul Valdai, organizat la Soci, Vladimir Putin a expus din nou „realitatea” din universul său imaginar, a amenințat Europa cu războiul despre care spune că nu-l dorește – caracteristic lui – și le-a îndemnat pe rusoaice să poarte cocoșnic pentru a învinge Occidentul. În plus, a mai spus că armata rusă este „cea mai capabilă” din lume, după ce președintele american Donald Trump a catalogat-o „un tigru de hârtie”.

Printre toate laudele pentru regimul său, denaturările de situații și apelurile sugestive la mobilizare, Vladimir Putin și-a adus aminte din nou de alegerile prezidențiale anulate în România din cauza „vicierii, neregularităților și încălcării legislației electorale”. Decizia Curții Constituționale a venit ca urmare a desecretizării documentelor din ședința CSAT, potrivit cărora actori străini, mai exact Rusia, au interferat în procesul electoral pentru a favoriza un candidat, așa-zisul suveranist Călin Georgescu. Cel din urmă a făcut mai multe declarații favorabile Rusiei și care merg în contradicție cu securitatea României datorită UE și NATO.

„În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta. Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a spus Putin, citat de TASS, o agenție de presă de stat din Rusia.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

În stilu-i caracteristic, Putin se ia de un „establishment” care, potrivit lui, „nu vrea să cedeze puterea”, asta deși liderul rus se află el însuși la putere de 26 de ani încoace – perioadă în care țările occidentale au avut alternativ guverne și președinți de diverse orientări ideologice.

Totuși, Putin insistă cu termenul de „establishment” pentru a-l acuza de „înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravarea situaţiei la nivel extern, şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea”. Practic, toate acțiunile duse de el împotriva Rusiei și împotriva altor țări sunt aruncate prin ricoșeu în cârca „establishment”-ului inamic.

„Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a adăugat Putin, în condițiile în care opoziția a dispărut de pe scena politică din Rusia, iar liderul de la Kremlin a modificat Constituția și a recurs la fel și fel de tertipuri, inclusiv la fraude, potrivit detractorilor și experților internaționali, pentru a se menține la putere. O ultimă invenție a fost ștergerea mandatelor „prezidențiale” pentru a-și permite să stea la putere până în 2036.

Potrivit lui Putin, voinţa cetăţenilor este simplă: „Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor şi nu să alerge după himere”. Și totuși, Vladimir Putin cheltuie sute de miliarde de euro pentru războiul din Ucraina în detrimentul serviciilor de sănătate și altor cheltuieli sociale, precum și de infrastructură în Rusia.

Aceste declarații intervin după ce Rusia s-a amestecat atât în alegerile din România, cât şi în cele desfășurate în ultimul an în Republica Moldova, unde forţele politice pro-ruse au fost înfrânte de fiecare dată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE