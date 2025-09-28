Fără exit-poll la alegerile parlamentare din Moldova

La alegerile Parlamentare din Republica Moldova sunt așteptați la urne 3,3 milioane de cetățeni pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului de la Chișinău.

Spre deosebire de alte state din regiune, la alegeri parlamentare di Republica Moldova nu au fost realizate exit-poll-uri.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a explicat: „Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei”.

Primele rezultate vor începe să apară la secțiile mici imediat după închiderea urnelor, între orele 21:30 – 22:00, iar rezultatele finale vor fi anunțate luni dimineața, după procesarea tuturor secțiilor, inclusiv cele din diaspora (SUA și Canada).

Secțiile de votare au fost deschise la ora 7:00 și se închid la ora 21:00.

Un tablou clar asupra rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova se va contura după procesarea voturilor din secțiile mari, aproximativ la ora 23:00, conform autorităților de la Chișinău.

Desfășurarea scrutinului electoral din Republica Moldova

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Alegerile din Republica Moldova au fost organizate conform Codului Electoral nr. 325/2022, prin vot universal, egal, direct și secret, pentru un mandat de patru ani. Pragurile electorale sunt de :

5% pentru partide

7% pentru blocuri electorale

2% pentru candidații independenți

Pentru validarea scrutinului este necesară prezența a cel puțin o treime dintre alegători.

Partidele de pe buletinul de vot

La alegerile parlamentare din Republica Moldova au participat 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 independenți, pentru un total de 23 de opțiuni pe buletin. Cetățenii au putut vota efectiv pentru 22 de opțiuni, după retragerea Blocului Electoral „Unirea Națiunii” în favoarea PAS.

Principalii competitori cu șanse să intre în Parlament, conform sondajelor sunt:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

Blocul Electoral Patriotic (PSRM, PCRM și aliați)

Blocul Electoral „Alternativa”

Partidul Nostru

Importanța alegerilor parlamentare din Moldova din 2025

Acest scrutin este considerat esențial pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.

O majoritate PAS ar continua negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce o majoritate pro-rusă ar putea crea instabilitate politică și ar slăbi orientarea strategică a Chișinăului spre Vest.

Alegerile vin la mai puțin de un an după referendumul pentru integrarea europeană și reprezintă un test decisiv pentru guvernarea pro-occidentală a Maiei Sandu și pentru forțele politice apropiate Moscovei.

Maia Sandu a votat duminică dimineață pentru a păstra pacea și viitorul european al țării. Președintele Republicii Moldova le-a cerut cetățenilor să își exercite dreptul la vot.

„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia.”, a spus Maia Sandu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE