Fără exit-poll la alegerile parlamentare din Moldova

La alegerile Parlamentare din Republica Moldova sunt așteptați la urne 3,3 milioane de cetățeni pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului de la Chișinău.

Spre deosebire de alte state din regiune, la alegeri parlamentare di Republica Moldova nu au fost realizate exit-poll-uri.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a explicat: „Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei”.

Primele rezultate vor începe să apară la secțiile mici imediat după închiderea urnelor, între orele 21:30 – 22:00, iar rezultatele finale vor fi anunțate luni dimineața, după procesarea tuturor secțiilor, inclusiv cele din diaspora (SUA și Canada).

Secțiile de votare au fost deschise la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. 

Un tablou clar asupra rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova se va contura după procesarea voturilor din secțiile mari, aproximativ la ora 23:00, conform autorităților de la Chișinău.

Desfășurarea scrutinului electoral din Republica Moldova

Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Recomandări
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Alegerile din Republica Moldova au fost organizate conform Codului Electoral nr. 325/2022, prin vot universal, egal, direct și secret, pentru un mandat de patru ani. Pragurile electorale sunt de :

  • 5% pentru partide
  • 7% pentru blocuri electorale
  • 2% pentru candidații independenți

Pentru validarea scrutinului este necesară prezența a cel puțin o treime dintre alegători.

Partidele de pe buletinul de vot

La alegerile parlamentare din Republica Moldova au participat 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 independenți, pentru un total de 23 de opțiuni pe buletin. Cetățenii au putut vota efectiv pentru 22 de opțiuni, după retragerea Blocului Electoral „Unirea Națiunii” în favoarea PAS.

Principalii competitori cu șanse să intre în Parlament, conform sondajelor sunt:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
  • Blocul Electoral Patriotic (PSRM, PCRM și aliați)
  • Blocul Electoral „Alternativa”
  • Partidul Nostru

Importanța alegerilor parlamentare din Moldova din 2025

Acest scrutin este considerat esențial pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova. 

O majoritate PAS ar continua negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce o majoritate pro-rusă ar putea crea instabilitate politică și ar slăbi orientarea strategică a Chișinăului spre Vest.

Alegerile vin la mai puțin de un an după referendumul pentru integrarea europeană și reprezintă un test decisiv pentru guvernarea pro-occidentală a Maiei Sandu și pentru forțele politice apropiate Moscovei.

Maia Sandu a votat duminică dimineață pentru a păstra pacea și viitorul european al țării. Președintele Republicii Moldova le-a cerut cetățenilor să își exercite dreptul la vot.

„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia.”, a spus Maia Sandu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un elicopter Blackhawk a dat târcoale ore întregi unor cartiere din București. Care este motivul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
Elle.ro
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Un elicopter Blackhawk a dat târcoale ore întregi unor cartiere din București. Care este motivul
Știri România 14:59
Un elicopter Blackhawk a dat târcoale ore întregi unor cartiere din București. Care este motivul
Tineri din Centrul Vechi, luați la bătaie de agenți de pază pentru că făceau „prea multă gălăgie” într-un club
Știri România 14:53
Tineri din Centrul Vechi, luați la bătaie de agenți de pază pentru că făceau „prea multă gălăgie” într-un club
Parteneri
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Adevarul.ro
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elle.ro
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii”. Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp”
Stiri Mondene 15:30
Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii”. Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp”
Problema pe care Delia Matache o are de la 16 ani. Le-a cerut ajutorul fanilor: „Am înțeles că e ceva extrem de ușor”
Stiri Mondene 14:06
Problema pe care Delia Matache o are de la 16 ani. Le-a cerut ajutorul fanilor: „Am înțeles că e ceva extrem de ușor”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
ObservatorNews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă”
Politică 15:04
George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă”
Nicușor Dan îi încurajează pe basarabenii din România să iasă în număr cât mai mare la vot: „O zi istorică pentru Republica Moldova”
Politică 12:46
Nicușor Dan îi încurajează pe basarabenii din România să iasă în număr cât mai mare la vot: „O zi istorică pentru Republica Moldova”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt