Ministerul rus al Finanțelor caută împrumuturi urgente de 2,2 trilioane de ruble (puțin peste 23 de miliarde de euro) pentru anul acesta și alte împrumuturi pentru perioada 2026 – 2028. Prin urmare, datoria publică internă va crește la 47,4 trilioane de ruble (peste 496 de miliarde de euro) până în 2028, iar datoria totală la 53,8 trilioane (peste 563 de miliarde de euro), conform proiectului de buget pentru următorii trei ani. Este vorba de valori de 2, respectiv 1,9 ori mai mari decât la începutul acestui an, notează sursa citată.

Conform proiectului, Rusia își va mări datoria cu 5,43 trilioane de ruble (aproape 56,9 miliarde de euro) în 2025. Viitoarele împrumuturi sunt prognozate la 3,98 trilioane de ruble (41,6 miliarde de euro) pentru anul viitor, 3,79 trilioane (39,6 miliarde de euro) pentru 2027 și 4,57 trilioane (47,9 miliarde de euro) pentru 2028. Aceasta reprezintă un total de 17,7 trilioane de ruble (185,3 miliarde de euro) pe parcursul a patru ani. Luând în considerare garanțiile de stat, datoria publică internă totală a Rusiei ar trebui să crească cu 23,7 trilioane de ruble (peste 248 de miliarde de euro) între 2025 și 2028.

Guvernul intenționează să utilizeze împrumuturile pentru a acoperi deficitul Trezoreriei, ceea ce va duce la cheltuirea a aproape 40 de trilioane de ruble (419 miliarde de euro) pentru finanțarea armatei și achiziționarea de arme în următorii trei ani.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Anul acesta, conform proiectului, cheltuielile bugetare vor depăși veniturile cu 5,73 trilioane de ruble (60 de miliarde de euro). Deficitul este proiectat la 3,78 trilioane de ruble (39,6 miliarde de euro) în 2026, 3,18 trilioane (33,3 miliarde de euro) în 2027 și 3,51 trilioane (36,8 miliarde de euro) în 2028.

Acoperirea golurilor bugetare cu rezerve nu mai este realizabilă, după mai bine trei ani de război la scară largă împotriva Ucrainei. În urma prăbușirii prețului petrolului, modificările bugetare din primăvara acestui an au prevăzut cheltuirea a 447 de miliarde de ruble (4,6 miliarde de euro) din așa-zisul Fond Național de Bunăstare pentru a acoperi pierderile din veniturile anterioare din petrol și gaze.

Liderul rus Vladimir Putin a cerut guvernului să „lucreze la generarea de venituri”. Prin urmare, guvernul rus a decis să majoreze TVA-ul începând cu anul viitor, după ce a crescut impozitele în ultimii doi ani, vizându-i mai ales pe cei cu venituri mari. Odată cu creșterea TVA-ului, toți cetățenii Rusiei vor resimți impactul.

Aceste măsuri nu sunt însă suficiente pentru acoperirea unui buget de stat care prevede cheltuieli militare de 178 de miliarde de dolari doar pentru anul 2026. Din anumite motive, regimul de la Moscova evită să recurgă la veniturile din privatizări, inclusiv pe vânzarea activelor confiscate.

Împrumuturile rămân o opțiune, mai ales că Putin consideră că datoria publică a Rusiei rămâne la un nivel scăzut și nu vede „nimic în neregulă” cu creșterea deficitului. Oficial, datoria publică a Rusiei va crește la 17,7% din PIB până la sfârșitul acestui an și va ajunge la 19,5% din PIB în 2028, conform estimărilor bugetare.

Cu toate acestea, capacitatea Rusiei de a se împrumuta este limitată. Piețele externe îi sunt închise și chiar și băncile chineze sunt reticente din cauza riscurilor de a se expune sancțiunilor occidentale. Așadar, singura opțiune pentru strângerea de fonduri este vânzarea de obligațiuni pe piața internă, unde apetitul Ministerului Finanțelor poate fi satisfăcut în principal de băncile de stat.

Nivelul datoriei publice a Rusiei se ridică deocamdată până aproape de pragul stabilit de Ministerul Finanțelor chiar înainte de declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina. Ministrul Anton Siluanov a susținut atunci că o datorie de până la 20% din PIB este „sigură”. Totuși, datoria crește de la an la an, precum și dobânzile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE