Vladimir Putin își întărește securitatea în stațiunea de pe litoralul rus, Soci, prin reconstruirea reședinței Bociarov Rucei, inițial construită în perioada stalinistă.

Reședința a a fost demolată cu buldozerul pe fondul unor rapoarte conform cărora nu era „ grandioasă” precum pretențiile liderului de la Kremlin.

Liderul rus evita să folosească palatul, temându-se pentru siguranța sa fizică, mai ales în contextul amenințărilor cu drone din partea Ucrainei.

Reședința, care a fost demolată pentru a face loc unui palat mai grandios, este acum echipată cu buncăre subterane de ultimă generație.

Un cunoscut al lui Putin a confirmat pentru Proekt că președintele se teme cu adevărat să zboare spre sud.

Pentru a asigura siguranța liderului rus, autoritățile au impus în Soci, care a găzduit Jocurile Olimpice 2014, o zonă de securitate de 1,9 kilometri pătrați în jurul palatului, precum și restricții severe în apele din apropiere.

Activități precum pescuitul, utilizarea bărcilor de agrement sau orice alte activități care ar putea fi considerate suspecte sunt interzise. Conform Serviciului Federal de Protecție (FSO), interdicțiile se extind și asupra cluburilor de tir sau locurilor de paintball.

Platformele de aterizare pentru elicoptere, spațiile de reparații auto sau motociclete, animalele, gropile de gunoi sau afișajele de bannere sunt, de asemenea, interzise.

Palatul de la Marea Neagră include facilități moderne, precum o sală de sport de ultimă generație, și este protejat de sistemele avansate de apărare aeriană ale Rusiei.

De asemenea, reședința este folosită de Putin și de partenera sa, Alina Kabaeva, 42 de ani, împreună cu cei doi fii ai lor, Ivan și Vladimir, despre care publicul rus nu are cunoștință oficială.

Reședința Bociarov Ruchei este diferită de palatul lui Putin din Gelendjik, evaluată la 1,1 miliarde de euro, care a fost comparată cu ascunzătoarea unui personaj negativ din filmele cu James Bond.

Reședința originală de la Soci a fost construită pentru Stalin, însă liderul sovietic nu a apucat să o folosească înainte de decesul său, construcția fiind finalizată de Nikita Hrușciov.

În 2013, Putin l-a primit pe David Cameron, premierul britanic, în reședința de la Soci.

