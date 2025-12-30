Fosta reședință de vacanță a lui Viktor Ianukovici

Colaboratorii lui Alexei Navalnîi de la Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus pe coasta Mării Negre, în Crimeea. Proprietatea, care ar aparține lui Putin, este dotată printre altele cu clinică privată, sală de operații, un vast complex balnear și un heliport.

FBK a avut acces la fotografii și planuri arhitecturale detaliate ale complexului de clădiri. Zona găzduia stațiunea balneară Cape Aya. Mai târziu, fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, s-a interesat de acesta, iar vechile clădiri au fost demolate, începând construcția a ceea ce urma să fie reședința sa privată de vară.

După anexarea Crimeii, construcția a fost declarată ilegală. Proprietățile lui Ianukovici au fost confiscate și transferate în proprietatea statului. Iar ceea ce se află acolo acum este un palat în toată regula.

Cum a ajuns palatul în posesia lui Putin

Conform estimărilor FBK, costul construcției a fost de peste 100 de milioane de euro. Obiectul a fost transferat oamenilor de afaceri apropiați lui Putin, Yuri și Boris Kovalchuk, și apoi a fost reconstruit în conformitate cu „cerințele Serviciului Federal de Protecție (FSO)”. Sursa citată susține că schema de finanțare este identică cu cea a palatului Gelendjik: „aceiași oligarhi, aceiași companii-fantomă”.

„Pe hârtie, proprietatea este ascunsă în spatele unui lanț de companii. Palatul aparține companiei Bereg LLC, care este legată de Golden Gate, o firmă cu proprietari secreți. Aceiași avocați apar aici ca și în cazul palatului Gelendzhik – Belkin, Ulyanov și Șahov”, spun aceștia.

De asemenea, antreprenorul principal, Credo Management Company, este aceeași firmă care a lucrat la multe dintre reședințele oficiale și neoficiale ale lui Putin, inclusiv Valdai, Gelendjik și Krasnaya Polyana, mai susțin ei.

Detalii despre palatul din Crimeea: clinică privată, cameră criogenică și heliport

Publicația Navalny.com susține că palatul este unul imens. La etajul inferior se află o clinică privată cu mai multe cabinete. În special, aceasta dispune de un cabinet de medicină generală, o masă pentru examinare și masaj, diverse aparate pentru efectuarea de analize, un electrocardiograf și un aparat pentru fizioterapie. În apropiere se află cabinetul stomatologic și sala de operații.

De asemenea, la etajul spitalului se află un centru spa cu piscină sau o cameră criogenică.

Palatul lui Putin din Crimeea. Foto: Navalny.com

Subsolul conține o zonă de divertisment cu cinematograf, o sală de biliard, un salon pentru trabucuri și o pivniță de vinuri.

În vecinătatea clădirii principale a complexului se află o clădire cu apartamente pentru oaspeți, pe acoperișul căreia este amenajat un parc cu vedere la mare. În plus, pe teritoriul complexului, există și un heliport.

